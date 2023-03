Qui sont les pays les plus heureux du monde en 2023

Un rapport vient d’être publié sur l’état de « bonheur » exprimé par les populations dans les différentes nations du globe. Plusieurs constat s’impose : l’optimisme est de mise partout… sauf en France.

C’est une information qui peut surprendre : dans le dernier rapport du World Happiness Report, le « bonheur mondial » n’a pas décliné avec la pandémie mondiale de Covid-19.

Le rapport, qui est une publication du réseau des Nations unies pour les solutions en matière de développement durable, s’appuie sur les données d’enquêtes mondiales menées auprès de personnes dans plus de 150 pays. Les pays sont classés selon leur niveau de bonheur en fonction de leur évaluation moyenne de la vie au cours des trois années précédentes, en l’occurrence de 2020 à 2022.

Le rapport, publié lundi, identifie les nations les plus heureuses, celles qui se situent tout en bas de l’échelle du bonheur et toutes celles qui se situent entre les deux, ainsi que les facteurs qui tendent à conduire à un plus grand bonheur. Le 20 mars est la Journée internationale du bonheur, une journée désignée par les Nations unies qui fêtera son 10e anniversaire en 2023.

La Finlande, toujours au top

Pour la sixième année consécutive, la Finlande est le pays le plus heureux du monde, selon les classements du World Happiness Report basés en grande partie sur les évaluations de vie du Gallup World Poll.

Le pays nordique et ses voisins, le Danemark, l’Islande, la Suède et la Norvège, obtiennent tous d’excellents résultats sur les critères utilisés par le rapport pour expliquer ses conclusions : espérance de vie en bonne santé, PIB par habitant, soutien social, faible corruption, générosité au sein d’une communauté où les gens s’occupent les uns des autres et liberté de prendre les décisions clés de la vie.

Israël passe de la 9e place l’année dernière à la 4e place cette année. Les Pays-Bas (n° 5), la Suisse (n° 8), le Luxembourg (n° 9) et la Nouvelle-Zélande (n° 10) complètent le top 10.

L’Australie (n° 12), le Canada (n° 13), l’Irlande (n° 14), les États-Unis (n° 15) et le Royaume-Uni (n° 19) figurent tous dans le top 20.

Alors que les mêmes pays ont tendance à apparaître dans le top 20 année après année, il y a un nouveau venu cette année : La Lituanie.

Ce pays balte a connu une progression constante au cours des six dernières années, passant de la 52e place en 2017 à la 20e place sur la dernière liste. Les autres pays baltes, l’Estonie (n° 31) et la Lettonie (n° 41), ont également grimpé dans les rangs.

Les pays de ces régions « ont probablement normalisé la transition post-1990 et se sentent plus solides dans leur nouvelle identité » selon le rapport.

La France est sortie du top 20 pour se retrouver en 21e position dans le rapport de cette année.