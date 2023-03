Hunter Schafer, légère comme une plume

À la soirée des Oscars de Vanity Fai, Hunter Schafer a fait tourner les têtes, avec une plume comme du plus simple appareil.

Vêtue d’une jupe en soie blanche coupée en biais, d’une seule plume de couleur ivoire et, surtout, de rien d’autre, Hunter Schafer n’a pas manqué d’éveiller quelques soupçons. Les recherches sur Google concernant l’actrice et le mannequin ont grimpé en flèche dans la nuit de dimanche à lundi, lorsque son look a fait le tour des médias sociaux.

Sur Twitter, les photos de Mme Schafer ont immédiatement reçu des dizaines de milliers de likes, tandis que son propre post Instagram a été aimé plus de 2 millions de fois. Opération buzz réussie !

Et visiblement, l’ensemble de Schafer a été mûrement réfléchi. Fraîchement sorti du défilé automne-hiver 2023, ce look a été présenté au début du mois lors du défilé de la maison de couture Ann Demeulemeester à Paris. Il a été conçu par Ludovic de Saint Sernin, directeur créatif de la marque depuis décembre.

Une quête du buzz qui n’en est pas une première pour la mannequin, qui s’affiche sur tout les toits en se définissant « transgenre ». Rien que ça. Gustave Thibon écrivait que « vouloir être dans le vent est une ambition de feuille morte » : on peut aussi être un plume, cela revient au même.