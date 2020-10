Restez en bonne santé… consommez des algues !

Et si les algues étaient le nouvel aliment miracle pour rester en bonne santé ? Spiruline, haricot de mer, chlorelle ou encore Wakame sont en passe de devenir les futures stars de nos repas. En cause : leurs exceptionnelles vertus qui seraient excellentes pour notre santé !

Les algues, vos nouveaux alliés nutritifs

« Peu consommées en Occident, elles tirent pourtant énormément de bienfaits du milieu dans lequel elles évoluent, l’eau de mer pour la plupart » explique Sibylle Naud, diététicienne nutritionniste, au Figaro Madame. En effet, si la consommation d’algues est monnaie courante dans les pays asiatiques, et plus particulièrement au Japon, en France et dans les pays occidentaux, il n’est pas encore dans nos habitudes de les voir apparaître dans nos assiettes.

Et pourtant les algues alimentaires sont de véritables alliés nutritifs. Kombu royal, dulse, nori, haricot de mer, chlorelle ou encore spiruline, toutes possèdent d’excellents attributs pour une santé de fer. Ce sont les oligo-éléments qui sont au coeur de leurs bienfaits. « l’iode et le cuivre, qui participent au bon fonctionnement de la thyroïde, une glande située au niveau du cou et impliquée dans le bon fonctionnement de l’organisme » affirme la diététicienne Sibylle Naud. Les algues contiennent également beaucoup de fer et de magnésium qui contribuent à lutter contre la fatigue et à conserver une bonne dose de bonne humeur ! Le calcium ajouté à cela permet de réguler la santé osseuse.

Des vertus antioxydantes

Contre toute attente, ces algues bienfaitrices sont également pleines de protéines. La spiruline en contient 60 à 70 % par exemple. Les algues rouges, comme la « dulse » en contient beaucoup aussi. Pour la diététicienne, ces protéines et fibres « ralentissent le temps de digestion, prolongent la satiété et régulent le transit intestinal ».

Enfin, elles sont pour la plupart connues pour leurs propriétés antioxydantes. Cela permet de « piéger les radicaux libres, qui sont des substances toxiques pour notre organisme » ajoute la diététicienne.

Et pour en consommer, on va où ?

Les magasins bio proposent aujourd’hui une large gamme d’algues séchées ou fraîches. Vous pouvez donc trouver dans ces enseignes la spiruline, la chlorelle ou encore la kombu royal assez facilement. Les épiceries asiatiques de la rue Saint-Anne dans le 2e arrondissement de Paris en vendent également beaucoup (plus particulièrement les wakame et nori). À noter que les algues fraîches conservent plus facilement les nutriments.

Comment les déguster ?

En condiment, en salade, en confectionnant un beurre d’algues… les recettes fusent sur la toile pour agrémenter nos plats de ces algues bienfaitrices. Un petit tour sur Pinterest ou Instagram pour faire le plein d’idées et le tour est joué.