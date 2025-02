Les Bistrots Pas Parisiens vont ouvrir dans les Yvelines à l’été

Les Bistrots Pas Parisiens, qui possèdent déjà une dizaine d’adresses dans les Hauts-de-Seine, vont ouvrir un nouveau restaurant dans les Yvelines l’été prochain. Et ce sera dans le château Chanorier, une élégante demeure du XVIIIᵉ siècle qui incarne tout le raffinement architectural de son époque.

Les Bistrots Pas Parisiens possèdent déjà 10 restaurants dans les Hauts-de-Seine, dont le Bistrot Top Chef, Là-Haut, le Splash, Sapristi, Micheline, Coco Rocco, Tata Yoyo et Podium. A l’été prochain, l’établissement va changer un peu d’air en ouvrant un nouveau restaurant dans les Yvelines.

Les Bistrots Pas Parisiens s’installent dans le somptueux château Chanorier

En effet, c’est à Croissy-sur-Seine que l’équipe des Bistrots Pas Parisiens, représentée par l’entrepreneur Hakim Gaouaoui accompagné de l’emblématique Présentateur Stéphane Rotenberg, va poser assiettes, casseroles et autres ustensiles dans quelques mois. Et pas n’importe où puisque c’est au château Chanorier qu’elle s’installera pour régaler les papilles.

Le château a appartenu à des personnalités influentes

Cette élégante demeure a été construite par la famille Le Bas de Courmont, de riches financiers sous Louis XV. Elle a ensuite changé de propriétaires à plusieurs reprises, pour la plupart des personnalités influentes. À la fin du XIXᵉ siècle, le château devient la propriété du comte de Chanorier, dont il porte aujourd’hui le nom. Transformé au fil du temps, ce lieu a su préserver son charme d’antan pour incarner de nos jours tout le raffinement architectural de son époque.

Le nouveau restaurant des Bistrots Pas Parisiens complètera une offre diversifiée du château

L’édifice a néanmoins réussi à s’adapter aux nouveaux usages grâce à ses diverses transformations. Aujourd’hui, il s’épanouit en tant que centre culturel dynamique, accueillant des expositions, un musée de la Grenouillère dédié à l’impressionnisme, et un espace ludique pour les enfants. Il abrite également un parc verdoyant, propice à la promenade. Le nouveau restaurant des Bistrots Pas Parisiens viendra compléter l’offre de cette résidence, qui a déjà accueilli les chefs italiens Massimiliano Balossi et Maurizio Gonezzi.

Changement d’environnement mais pas de concept

Dans son nouveau restaurant du château Chanorier, les Bistrots Pas Parisiens ne changeront pas leur concept. Il s’agira toujours de proposer une courte carte conçue par un chef de renom, avec du fait maison et des prix accessibles. Il y a 4 entrées, 4 plats et 4 desserts, à des prix situés entre 34 et 39€. Pour l’instant, on ne connait pas le nom du chef ou de la cheffe des lieux. Il faudra certainement attendre quelques mois encore pour le découvrir. Mais on imagine que ce sera encore un grand nombre de la cuisine.

Les Bistrots Pas Parisiens ont une nouvelle adresse à Rueil-Malmaison

En attendant l’ouverture de ce restaurant des Yvelines, les clients peuvent se rendre à la nouvelle adresse de l’établissement, qui ouvre mi-février à Rueil-Malmaison, Perchée à 14 mètres de haut, sur pilotis, ce nouveau haut lieu de gastronomie se recouvre de verre et de miroir. Il s’inscrit au cœur de l’écoquartier de l’Arsenal. Sa cuisine sera pilotée par Danny Khezzar, finaliste de la saison 14 de Top Chef qui possède une étoile Michelin au Bayview by Michel Roth à Genève. Ce maestro de l’assiette proposera son menu à moins de 40€ dans un somptueux cadre, au centre duquel trônera un piano laqué pour jouer de la musique.