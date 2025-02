Soins de beauté pour enfants : les dermatologues alertent

Dans un communiqué publié le lundi 3 février, les dermatologues de France alertent sur les dangers des soins de beauté pour les enfants. Ils mettent en garde contre les risques d’allergies, d’irritations et de réactions cutanées, à cause de certains produits ou pratiques.

C’est devenu la mode pour les nouveaux parents : offrir des soins de beauté à leurs enfants. Tous veulent rendre leur bébé élégant et « frais » comme on le dit. La demande commandant l’offre, les instituts de beauté pour bébés se sont multipliés, notamment en France. Si on trouve glamour et chic d’enjoliver nos enfants, cette attention peut pourtant représenter un danger pour leur santé.

Les soins de beauté ne sont pas sans risque

C’est l’avertissement lancé par la Société Française de Dermatologie (SFD) et la Société Française de Dermatologie Pédiatrique (SFDP) dans un communiqué publié le lundi 3 février. Les deux sociétés savantes préviennent que les produits cosmétiques appliqués dans les instituts de beauté, ainsi que certains actes esthétiques qu’on y pratiquent, ne sont pas sans risque.

Il n’existe pas de réglementation spécifique sur les cosmétiques pour les enfants

La SFD et la SFDP notent d’emblée qu’il n’existe pas à ce jour de règlementation spécifique pour l’enfant concernant les produits esthétiques, qui font pourtant l’objet d’un règlement au sein de l’Union européenne pour protéger les utilisateurs. Ainsi, des produits dangereux pour les bébés et les adolescents peuvent être utilisées dans les instituts de beauté. Comme l’acide salicylique et l’acide glycolique qui sont irritants pour les enfants.

Plusieurs autres effets secondaires des soins de beauté

Outre les irritations non allergiques, les risques habituels des cosmétiques pour la peau comportent la sensibilisation allergique et la photosensibilisation (sensibilisation à la lumière solaire). Aussi, une sensibilisation progressive à certaines substances entraînent des réactions épidermiques comme l’eczéma de contact. Une fois apparue, cette réaction surviendra ensuite à chaque application du produit cosmétique concerné.

D’autres organes peuvent être menacés par l’usage de cosmétiques sur la peau, les cheveux et les ongles

Par ailleurs, certaines substances à usage cosmétique appliquées sur la peau, les cheveux et les ongles peuvent avoir des conséquences néfastes sur d’autres organes. Cela est dû à la diffusion à travers la peau ou à l’ingestion de ces produits en mangeant. En outre, les dermatologues de France mettent en garde contre les perturbateurs endocriniens, présents dans les formules de nombreux produits cosmétiques.

Des risques pour l’enfant et la mère

Ces substances interfèrent avec nos hormones et causent des problèmes de santé. Elles peuvent provoquer des cancers et divers troubles (du système reproducteur, métaboliques, immunitaires, inflammatoires, du neurodéveloppement). Selon Santé publique France, elles agiraient encore plus fortement pendant le développement de l’enfant, de la grossesse jusqu’à la fin de la puberté.

Les huiles essentielles pas exangues

La SFD et la SFDP attirent aussi l’attention sur les produits cosmétiques apparemment innocents comme les huiles essentielles. Ces produits sont des mélanges complexes de substances chimiques d’origine naturelle ou extraites d’une matière première végétale. Les dermatologues déconseillent leur utilisation sur les enfants et par les femmes enceintes, en raison de la présence de composés potentiellement neurotoxiques ou toxiques pour le fœtus ou l’embryon.

Se méfier également des soins de beauté à base de produits dits « biologiques » et « naturels »

L’avertissement vaut également pour les cosmétiques dits « bio », qui ne sont « pas une garantie de meilleure sécurité sanitaire », soulignent la SFD et la SFDP. De même pour les produits estampillés « naturels », « issus des plantes » ou « sans additifs ni conservateurs ». Les sociétés savantes notent que ces mentions ou labels apposés sur les produits en question ne relèvent que de certifications privées ou associatives.

Certaines pratiques esthétiques présentent des risques d’insuffisance rénale

Enfin, la SFD et la SFDP déconseillent certains actes esthétiques proposés dans les instituts de beauté comme les lissages brésiliens. Ces pratiques présentent des risques d’insuffisance rénale liée à la présence d’acide glyoxylique dans les produits utilisés. Il y a aussi la pose d’ongles artificiels, liés à de nombreux risques sanitaires.

Une érotisation de l’image de l’enfant

Outre les dangers pour la santé, la SFD et la SFDP pointent « les conséquences psychologiques de telles pratiques sur le développement de l’image de soi chez l’enfant, surtout chez la fille à qui s’adressent la plupart des soins de beauté. « L’érotisation de l’image de l’enfant est banalisée de façon préoccupante », déplorent les sociétés savantes.

Pas de soins de beauté sophistiqués pour les enfants

Les spécialistes de l’épiderme rappellent qu’en dehors de maladies dermatologiques, la peau de l’enfant « n’est ni trop sèche, ni trop grasse, ni rouge, ni ridée, et ne nécessite rien d’autre pour son entretien courant qu’une toilette à l’eau avec un produit nettoyant doux ». Ils préconisent de bien le rincer et le sécher afin de « respecter la fonction barrière de la peau ». Pour les parents qui s’entête, les professionnels leur demandent d’utiliser les produits cosmétiques correctement et avec parcimonie.