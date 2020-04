Un masque fait maison et sans couture… c’est possible ! 

Confinement, jour 22. Entre les enfants, le télétravail, les envies de cuisiner et le ménage, vous n’avez pas encore trouvé le temps de réaliser des masques cousus main ? Pas de panique, cette vidéo tuto fait le tour de la toile et vous explique comment fabriquer vos propres masques avec pour seule aide : un foulard et deux élastiques.

Des masques pour dépanner

Certes, ces masques ne sont pas dignes des masques normés FFP2, mais ils peuvent dépanner si vous devez sortir faire vos courses ou aller à la pharmacie. En effet, s’ils ne garantissent pas une protection totale contre le coronavirus, ils vous permettent non seulement de ne pas trop toucher votre visage, mais également de limiter les risques de diffusion du virus pour les autres, si vous êtes contaminés et asymptomatique.

D’autant plus que la question du port du masque obligatoire devient de plus en plus d’actualité et certaines villes françaises comme Nice l’ont déjà mis en application. Voici donc une technique très simple pour fabriquer vos propres masques maison sans avoir besoin d’être une as de la couture.

Un carré de tissu et deux élastiques pour un masque sans couture !

Dans cette vidéo, vous aller apprendre qu’on peut réaliser un masque de protection en se munissant simplement d’un carré de tissu type foulard et de deux élastiques. Quelques pliages, un tour de main et c’est terminé ! Garanti sans machine à coudre. Attention, il est cependant important de rappeler que ces masques en tissus, de fabrication artisanale ne sont pas homologués par les services sanitaires de lutte contre la pandémie de Covid-19. En revanche, ils apparaissent comme une bonne alternative aux masques chirurgicaux.

Une fois que vous l’aurez utilisé et au bout de maximum 3 ou 4 heures, vous devez impérativement le laver à 60 degrés avant de le remettre une autre fois.