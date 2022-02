22 février 2022 : c’est quoi, un palindrome ?

Aujourd’hui, tout le monde en parle sur Twitter : mais qu’est-ce que c’est qu’un palindrome ?

Un palindrome, c’est d’abord une figure de style bien connue des amoureux des lettres et des mots fléchés. C’est un mot ou un ensemble de mots qui se lisent de la même manière, qu’ils soient lus de gauche à droite ou inversement. Par exemple, les mots « kayak », « radar », « coloc », « rêver », « ressasser », « sexes » ou « été ». Simple non ?

Les amoureux des bons mots et des contrepèteries savent aussi qu’un palindrome peut se loger dans une phrase comme « Noël a trop par rapport à Léon », « Elu par cette crapule », « Engage le jeu que je le gagne », « A révéler mon nom, mon nom relèvera » ou encore la phrase tragique « La mariée ira mal ».

Or, La date du 22/02/2022 est un palindrome et peut ainsi être lu à l’envers, elle restera la même. C’est un événement assez rare dans le calendrier puisque la dernière date palindrome était le 02/02/2020 et avant cela, il fallait remonter 909 ans en arrière, au 11/11/1111 pour pouvoir lire la date dans les deux sens. Il y a très peu de chances pour que vous soyez encore en vie la prochaine fois que cela arrive puisque ce sera le 12/12/2121.

Et e plus d’être un palindrome, cette date du 22 février est aussi… un ambigramme ! C’est-à-dire qu’elle peut se lire également à l’envers. Pour obtenir un ambigramme, il faut utiliser la bonne police ou calligraphie et écrire la date du 22/02/2022 en chiffre digital.