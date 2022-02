Insolite : les soldats russes envahissent… le Tinder ukrainien !

Ce n’est probablement pas ce que les officiers russes avaient prévu : avec le réseau social Tinder, on peut suivre l’avancée des troupes russes en temps réel. Car avec le service de géolocalisation, des milliers d’Ukrainiennes ont soudain vu apparaitre des profils de jeunes soldats russes situés à quelques kilomètres de là.

C’est une anecdote révélée par The Sun : les soldats russes envahissent le Tinder ukrainien. La nouvelle est arrivée par Dasha Synelnikova, une productrice de 33 ans, localisée à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine. En quelques heures, elle a vu le nombre de « matchs » sur son profil explosé à cause de milliers de soldats russes présents dans la zone depuis la grande offensive déclenchée il y a quelques jours par Vladimir Poutine.

Le charme légendaire des Ukrainiennes aura donc poussé ces hommes à révéler leurs positions militaires tandis que les forces rassemblées au nord de Kharkiv se préparaient à des bombardements imminents, qui ont eu lieu ce jeudi 24 février quand plusieurs immeubles se sont effondrés.

Une majorité des habitants de la ville s’est alors réfugiée dans les stations de métro.

Metro de Kharkov nesse momento. pic.twitter.com/G7Rxxn3hit — David do prado Silva (@divaD1996) February 24, 2022

En 2018, c’est une application de running qui a été accusée de révélée les données de localisations de soldats américains ou français. L’application utilisée par les coureurs à pied ou cyclistes mettait à leur disposition des cartes et des données GPS tellement précises qu’elles révélaient des bases militaires secrètes ou d’autres informations confidentielles.