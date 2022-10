Ce week-end, profitez de la fête de la VOD ! 

Du 13 au 16 octobre, La Fête de la VOD permet de découvrir ou de redécouvrir des grands classiques du cinema introuvables sur les sempiternelles plateformes de streaming, à des prix exceptionnels. Deux euros pour un grand classique, c’est moins cher qu’un café parisien. On fonce ?

La Fête de la VOD se déroule du jeudi 13 octobre au dimanche 16 octobre sur huit plateformes : Arte VOD, Canal VOD, Orange VOD, Filmo, La Cinetek, Orange, Universciné, Viva et Première Max by Vidéofutur. Une bonne nouvelle pour amateurs de cinéma qui vont pouvoir profiter pendant quatre jours de centaines de films à prix réduit : 2€ en location, et 5€ à l’achat.

La majorité de ces services sont donc présents sur la Freebox, dans l’onglet dédié à la vidéo à la demande. L’édition de l’année dernière avait permis, d’après l’APVOD, “d’attirer 20% de nouveaux clients et de multiplier par 2.5 les consommations sur cette période“.

Parrainée par les acteurs et réalisateurs Michel Hazanavicius et Clovis Cornillac, cette 6e édition de La Fête de la VOD est l’occasion pour nous de nous replonger dans des classiques du cinéma introuvables sur les plateformes, de « l’aile ou la cuisse » aux »Dix commandements », de « il était une fois en Amérique » à « Thelma et Louise »… Et vive le cinema !