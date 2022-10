VTT : Pauline Ferrand-Prévot, première championne du monde de gravel de l’histoire

C’est une nouvelle discipline, et une nouvelle championne : samedi dernier, Pauline Ferrand-Prévot a remporté, au sprint, les premiers Mondiaux de Gravel de l’histoire à Cittadella, en Italie.

Cent quarante kilomètres d’asphalte, de pavés mais surtout de graviers blancs (d’où le nom de Gravel) : Pauline Ferrand-Prévot a remporté, au sprint, les premiers Mondiaux de Gravel de l’histoire à Cittadella, en Vénétie samedi 8 octobre.

La Française a arraché son quatrième titre mondial de l’année après ses trois sacres en VTT sur le short-track, le cross-country aux Gets et le marathon. Pauline Ferrand-Prévot a devancé au sprint la Suissesse Sina Frei et la médaille de bronze est revenue à l’Italienne Chiara Teocchi.

Ferrand-Prévot compte désormais 13 maillots arc-en-ciel de championne du monde à son palmarès.

Un exploit d’autant plus impressionnant, que le lendemain, après un voyage dans la nuit, la française avait encore les jambes pour r être au départ du Roc d’Azur le dimanche matin à Fréjus (Var), où Pauline Ferrand-Prévot a remporté pour la deuxième fois le Roc d’Azur (54,5 km dans le massif des Maures) après un premier succès en 2017.

« C’était important pour moi d’être présente sur le Roc d’Azur pour remercier le public français et de pouvoir courir sur mes chemins d’entraînement avec ce maillot de championne du monde, explique-t-elle. C’était un challenge d’être là au départ mais je m’étais préparée mentalement pour ça car j’en avais très envie. En ce moment, je suis vraiment sur un petit nuage, je me sens vraiment bien dans ma vie et je ne me pose aucune question. »