C’est confirmé : Monet était inspiré par la fumée dégagée par les villes industrielles

C’était une théorie partagée par de nombreux historiens de l’art : par son style et ses sujets de peinture, Monet avait certainement été fortement inspiré par la fumée dégagée par les machines à vapeur et les usines de Londres ou de Paris. C’est désormais confirmé par lui-même, dans une confession écrite dans l’une de ses lettres qui vient d’être retrouvée.

En effet, dans une lettre adressée à sa femme en mars 1901, Claude Monet, pionnier de la peinture française, s’est plaint du mauvais temps qui l’empêcherait de travailler et entraverait sa créativité. « Tout est comme mort, pas de train, pas de fumée, pas de bateau, rien qui puisse exciter un peu l’inspiration » , écrit-il.

Monet, aujourd’hui célébré comme l’un des fondateurs de l’impressionnisme, se trouvait à Londres lors de l’un des trois voyages qu’il a effectués dans cette ville entre 1899 et 1901, et qui ont donné lieu à plus de 100 peintures. Sa référence à la fumée – qui devait provenir en abondance des moteurs à vapeur des bateaux et des trains – en tant qu’étincelle créatrice potentielle semble étayer une théorie défendue depuis longtemps par certains historiens de l’art sur ce qui se cachait derrière la brume rêveuse caractéristique de l’œuvre de Monet. Une étude récente menée par des climatologues a trouvé de nouvelles preuves pour confirmer cette théorie.

« Je travaille sur la pollution de l’air et, en voyant des tableaux de Turner, Whistler et Monet à la Tate de Londres et au musée d’Orsay de Paris, j’ai remarqué des transformations stylistiques dans leurs œuvres » a déclaré Anna Lea Albright, chercheuse postdoctorale au Laboratoire de Météorologie Dynamique de l’université de la Sorbonne à Paris, lors d’un entretien téléphonique.

« Les contours de leurs peintures sont devenus plus flous, la palette est apparue plus blanche et le style est passé d’un style plus figuratif à un style plus impressionniste : ces changements correspondent aux attentes physiques de l’influence de la pollution de l’air sur la lumière » a-t-elle ajouté.

L’équipe a examiné plus de 100 tableaux de Monet et du peintre britannique Joseph Mallord William Turner, actif avant Monet, dans le but de trouver une base empirique à l’hypothèse selon laquelle les tableaux illustrent des ciels de plus en plus pollués au cours de la révolution industrielle.

Selon les auteurs de l’étude, l’accent a été mis sur ces deux artistes parce qu’ils ont peint de manière prolifique des paysages et des paysages urbains, souvent avec des motifs répétés.

Au cours de la période couverte par les peintures, de 1796 à 1901, une énorme quantité de charbon a été extraite pour soutenir la fabrication industrielle et les machines à vapeur. À elle seule, la Grande-Bretagne est passée d’une production de 2,9 millions de tonnes de charbon par an en 1700 à 275 millions de tonnes en 1900, entraînant une pollution atmosphérique visible qui a causé des problèmes de santé généralisés. La suie produite par le charbon a créé un brouillard épais et sombre, et le nombre de jours de brouillard à Londres a triplé entre 1850 et 1890, passant de 25 à 75 par an.

« En général, la pollution atmosphérique rend les objets plus flous, rend plus difficile l’identification de leurs contours et donne à la scène une teinte plus blanche, car la pollution reflète la lumière visible de toutes les longueurs d’onde » a déclaré M. Albright. Et cela se retrouve dans les toiles du génial peintre français.