C’est officiel, Rihanna est milliardaire

Rihanna n’est plus une chanteuse depuis longtemps : depuis 2016 et son dernier album, la Barbadienne s’est muée en redoutable femme d’affaires, au point de rejoindre le club très sélect des milliardaires.

C’est officiel : selon le magazine « Forbes » dans son édition du mercredi 4 août, la fortune de la chanteuse Rihanna vient d’atteindre la barre symbolique du milliard de dollars, évaluée même à 1,7 milliard de dollars. Une fortune constituée grâce à son empire dans les secteurs de la mode et des produits de beauté.

La chanteuse de R’n’B, qui nous a fait nous déhancher pendant nos années adolescentes, n’est plus la torride chanteuse caribéenne qui multiplie les tubes de l’été entêtants : elle est surtout à la tête d’un gigantesque conglomérat dans les secteurs de la mode et des produits de beauté, et ses revenus éclipsent désormais ceux de superstars, comme Madonna et Beyoncé.

Celle qui a 33ans cette année avait fait une entrée fulgurante sur la scène musicale internationale en 2005 avec son premier hit « Pon de replay ». Un hit qui sent bon les années 2000, avec clip de boite de nuit, pantalon buggy taille basse, refrain un peu débile et son reggae/pop. Et si ce premier single a vieilli, il n’a pas empêché la chanteuse de multiplier les succès les années suivantes, jusque’à son dernier album en 2016.

Une machine à tube devenue une machine à cash : en prêtant son nom et sa notoriété (notamment sur les réseaux sociaux, avec 100 millions d’abonnés sur Instagram et sur Twitter) à la création d’une multitude de marques dans la lingerie ou le maquillage, la chanteuse s’est muée en redoutable femme d’affaires.

Forbes, qui classe régulièrement les personnes les plus fortunées du monde, a estimé qu’environ 1,4 milliard de sa fortune provenait de sa marque de maquillage, baptisée Fenty Beauty et créée en partenariat avec le géant français du luxe LVMH.Lancée en septembre 2017 avec pour objectif de promouvoir l’inclusion, Fenty Beauty produit du maquillage pour des dizaines de teints différents. Rihanna est également copropriétaire de sa ligne de lingerie, Savage X Fenty, qui contribue à sa valeur nette à hauteur de 270 millions, selon Forbes.