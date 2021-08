Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, est mort

Ce mardi 24 août, le batteur des Rolling Stones Agé de 80 ans, est décédé. Une figure du rock qui s’éteint.

Le batteur des Rolling Stones, Charlie Watts, est mort ce mardi à Londres, a annoncé dans un communiqué son agent, Bernard Doherty, déplorant la disparition de « l’un des plus grands batteurs de sa génération ». « C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Charlie Watts », est-il écrit. Le musicien est « mort paisiblement dans un hôpital de Londres (…), entouré de sa famille ».

Il y a quelques semaines, l’artiste britannique avait annoncé, pour des raisons médicales, son remplacement par Steve Jordan lors de la tournée du célèbre groupe de rock qui doit commencer le 26 septembre à Saint-Louis (Missouri) pour s’achever le 20 novembre à Austin (Texas). « Charlie a subi une intervention couronnée de succès », mais ses médecins estiment qu’il a besoin de repos, avait expliqué à l’époque son porte-parole, sans autre précision.

Charlie Watts était membre des Rolling Stones depuis 1963. Avec le leader, Mick Jagger, et le guitariste Keith Richards, il faisait partie des plus anciens membres du groupe, qui a vu défiler Mick Taylor, Ronnie Wood ou encore Bill Wyman. En 2004, Charlie Watts avait été soigné pour un cancer de la gorge, dont il s’était remis après quatre mois de lutte, dont six semaines de radiothérapie intensive.

« Charlie était un mari, un père et un grand-père très apprécié », a estimé M. Doherty. « Nous demandons que l’intimité de sa famille, des membres du groupe et de ses amis proches soit respectée en ces moments difficiles », a-t-il ajouté.

« Dieu bénisse Charlie Watts, tu vas nous manquer », a salué sur Facebook le batteur des Beatles, Ringo Starr, gratifiant la famille du défunt d’un « peace and love ». Liam Gallagher, chanteur du groupe Oasis, et le groupe Kiss ont eux rendu hommage au batteur grâce à un simple « RIP Charlie Watts » sur leur compte Twitter officiel.