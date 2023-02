Chers abonnés, Salto n’est plus !

Ils la détenaient à parts égales : les groupes TF1, M6 et France Télévisions viennent d’annoncer la fin de la plateforme de vidéos à la demande Salto « les groupes France Télévisions, M6 et TF1 annoncent leur décision d’arrêter la plateforme Salto ». Le mandataire judiciaire en charge de la liquidation du site devrait par la suite donner le « calendrier d’arrêt de la plateforme et des abonnements ».

Les quelque 800 000 abonnés de Salto devraient bientôt recevoir un message pour les informer de cette fin imminente et de ce fait, des conséquences que cela aura sur leur abonnement. Cela fait plusieurs mois que les rumeurs courraient sur l’avenir de la plateforme. Malgré le nombre d’abonnés, l’annonce de l’abandon de la fusion entre TF1 et M6 a mis un dernier coup de massue à un futur déjà peu assuré.

Si certains repreneurs ont peut-être été envisagé, aucun accord n’a mené à une concrétisation réelle. Quid des salariés de Salto ? « Les groupes France Télévisions, M6 et TF1 se sont engagés à faire leurs meilleurs efforts pour offrir de nouvelles opportunités aux collaborateurs de Salto », après leur licenciement économique collectif.

Celui qui se disait devenir le « Netflix à la française » ne sera donc plus. Les programmes exclusifs proposés seront cependant faciles à retrouver sur les différentes plateformes des chaines de télévision : MyTF1, les sites de replay des chaines du groupe France Télévisions ainsi que celui des groupes M6.

La plateforme fermera officiellement ses portes le 27 mars prochain.