« Monsieur Aznavour », bientôt un biopic sur le chanteur

Après Claude François et Dalida, c’est à Charles Aznavour d’avoir bientôt son biopic et de revenir en haut de l’affiche. Incarné par l’acteur Tahar Rahim, ce film sera réalisé par Mehdi Idir et l’auteur, compositeur et interprète grand Corps Malade.

C’est de son vivant que le chanteur avait donné l’accord pour la réalisation d’un film retraçant sa vie. « Il avait été impressionné par Patients, et quand je lui ai dit que je voulais faire un film sur sa vie un jour, il a dit “oui” tout de suite » explique ainsi Jean-Rachid Kallouche, qui coproduira le film avec sa société Kallouche Productions, fondée en 2016 avec Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Rien n’est dû au hasard, puisqu’il est également le mari de Katia Aznavour, la fille de Charles Aznavour.

À quoi devrait ressembler ce biopic ?

Disparu à l’âge de 94 ans, Charles Aznavour a traversé toutes les époques et sa carrière est l’une des plus exceptionnelles de la chanson française. Le film devrait alors retracer l’ascension du chanteur depuis les années 1950. Beaucoup de ces relations seront mises en lumière comme son amitié avec Édith Piaf par exemple. Un fil conducteur qui suivra en quelque sorte les paroles de l’une de ses chansons phare « Je m’voyais déjà ».

Pour incarner Monsieur Aznavour, c’est l’acteur Tahar Rahim qui a été choisi, le producteur voyant en lui toutes les qualités nécessaires à l’interprétation de l’artiste franco-arménien. Selon lui, ils partagent « la même sensibilité, le même dynamisme et la même passion pour leur travail, ainsi qu’un regard malicieux ».

Le tournage devrait commencer cet été pour une sortie prévue en 2024.