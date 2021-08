Décès du peintre hyperréaliste Chuck Close

Connu pour ses portraits géants, l’homme de 81 ans avait représenté l’ex-président des Etats-Unis Bill Clinton. Une carrière au firmament dans les années 1980 et 1990, entachée ces dernières années par des accusations de harcèlement sexuel



Ce jeudi 19 août 2021, le peintre et photographe américain, Chuck Close, figure de l’hyperréalisme, est mort à l’âge de 81 ans, ont annoncé les médias américains. Son avocat John Silberman a confirmé l’information au New York Times.

Né en 1940 à Monroe, dans l’Etat de Washington, Chuck Close était connu pour ses portraits ou autoportraits gigantesques, pour certains en mosaïques, pour d’autres tellement détaillés qu’ils ressemblaient, à l’œil nu, à des photographies.

Parmi ses sujets, il avait représenté le président américain Bill Clinton, le compositeur Philip Glass, la légende du rock Lou Reed, ou l’artiste Cindy Sherman.

“I can remember things that are flat, which is why I use photography as the source for the paintings. With photography, I can memorize a face. Painting is the perfect medium and photography is the perfect source.”#ChuckClose RIP

July 5, 1940 – August 19, 2021 pic.twitter.com/d5WFyKBlHA

— La femme merveilleuse invisible (@larwoolf) August 19, 2021