Mali : Aliou Diallo rend hommage aux femmes panafricaines

Lors de la Journée Panafricaine des Femmes, qui s’est tenue le 31 juillet, Aliou Boubacar Diallo a rendu hommage à toutes ces braves Maliennes qui se sont battues pour la justice et la liberté. Il a également salué leur rôle dans la construction de l’unité africaine et le développement socio-économique de leur pays.

Aoua Keita, une pionnière de l’émancipation

À l’occasion de la Journée Panafricaine des Femmes, organisée le samedi 31 juillet 2021, de nombreuses personnalités ont célébré le combat des femmes africaines depuis plus d’un siècle. Parmi eux, le milliardaire Aliou Boubacar Diallo, pour qui « Ce jour a été dédié aux pionnières africaines pour leur part importante dans la libération du continent africain de la colonisation, de l’injustice ». Il pense notamment à sa compatriote Aoua Keita. Cette militante et politique malienne a été une figure clé de l’Indépendance du Mali. Elle a, aussi et surtout, été un chef de file du syndicalisme et du féminisme dans son pays.

La députée de Sikasso (première femme malienne à occuper un tel poste) a participé à l’élaboration de la Constitution et du Code du mariage et de la tutelle de la République du Mali. Aussi, elle est à l’origine de la Journée internationale de la femme africaine (JIFA), promulguée par l’ONU et l’OUA, l’ancêtre de l’UA (Union Africaine). Elle a donc logiquement participé, en 1962, à la conférence des femmes de Dar es Salam (Tanzanie) qui donna naissance à l’Organisation panafricaine des femmes (OPF).

Pilier de l’économie africaine

Selon Aliou Diallo, son histoire démontre toute l’importance du rôle des femmes maliennes dans le panafricanisme. Elles ont contribué à la paix et à la promotion du genre en Afrique, mais également à l’unité africaine et au développement socio-économique du continent. Leur apport dans l’économie, en particulier, se vérifie dans le secteur informel, véritable pourvoyeur d’emplois et de devises. Pourtant leurs conditions de vie restent généralement précaires.

Les femmes au cœur d’un plan Marshall pour les Mali

Pour améliorer leur situation, le milliardaire malien a mis en place la fondation Maliba. Depuis 30 ans, cette institution pose des actions concrètes pour soulager les femmes et les jeunes filles. Elle octroie notamment des bourses d’études aux étudiantes en Afrique nord (Maroc, Tunisie et Algérie), en France et au Canada. Aussi, elle finance des centaines de projets générateurs de revenus, forme les femmes à la fabrication du savon et de son commerce, distribue des moulins à grain à des organisations féminines rurales et fait des dons de matériel de transformation alimentaire.

Candidat à l’élection présidentielle de février 2022, Aliou Diallo souhaite améliorer davantage leurs conditions de vie par une politique économique pragmatique. Dans son plan Marshall pour le Mali, potentiellement doté de plus de 15 000 milliards de Francs CFA, il prévoit le financement de l’entrepreneuriat jeunes et femmes. Il espère ainsi créer des dizaines de milliers de PME, et donc d’emplois.

Favori de la présidentielle de 2022 selon Statix

Grâce à sa philanthropie et son projet de société, le PDG d’Hydroma a conquis le cœur de nombreuses femmes, si l’on en croit les sondages du cabinet Statix. La première enquête, publiée en novembre 2020, révèle que 25% des Maliennes ont l’intention de voter pour lui au premier tour du scrutin de 2022. Il est arrivé à ex aequo avec Soumaïla Cissé, au niveau de cette catégorie d’électeurs. Mais l’homme d’affaires prenait la seconde place au classement général avec 25,5% des intentions de vote contre 26% pour l’ex président du l’URD.

Cependant, le second sondage paru en février dernier le donne favori de la prochaine présidentielle. En effet, l’homme d’affaires arrive en tête avec 27% des voix, loin devant Moussa Mara (17%). Pour montrer qu’il compte sur elles dans sa conquête du Palais de Koulouba, Aliou Diallo a promu de nombreuses femmes à la tête des structures de son parti ADP-Maliba. L’une des plus prometteuses, Salimata Traore, était d’ailleurs devenue la plus jeune député du Mali en remportant les législatives à Ségou en mars 2020. Aliou Diallo, lui, prenait possession de Kayes grâce à une victoire écrasante dès le 1er tour(62%).