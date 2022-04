Ed Sheeran innocenté des accusations de plagiat

Le titre « Shape of you » était poursuivi par Sami Chokri et Ross O’Donoghue qui dénonçaient de très proches similarités avec une de leurs chansons, est l’un des plus écoutés au monde. Mais la justice britannique a tranché : si les mélodies se ressemblent, on ne peut cependant pas parler de plagiat.

Le chanteur britannique Ed Sheeran n’a pas commis de plagiat pour son titre Shape of You, a conclu, mercredi 6 avril, la Haute Cour de justice de Londres, qui a, ainsi, débouté deux auteurs-compositeurs l’ayant saisie.

L’artiste de 31 ans n’a pas copié, « ni délibérément ni inconsciemment », une partie de la mélodie de la chanson Oh Why de Sami Chokri et Ross O’Donoghue pour son tube planétaire, a souligné le juge Antony Zacaroli.

Pour l’avocat des plaignants, Andrew Sutcliffe, « la similarité » entre certains passages était « frappante », ils sont « presque identiques ». « M. Sheeran est indubitablement très talentueux, c’est un génie. Mais c’est aussi une pie », avait-il ajouté. « Il emprunte des idées et les jette dans ses chansons, parfois il le reconnaît, parfois pas », avait-il avancé : cela « dépend de qui vous êtes et s’il pense qu’il peut le faire en toute impunité ».





Selon le juge, il y a des « similarités évidentes » entre les deux chansons, avec une mélodie issue notamment de la gamme pentatonique mineure comme « d’innombrables chansons de la pop, rock, folk et blues », mais aussi des « différences importantes ». Les deux phrases mélodiques « jouent des rôles très différents dans leurs chansons respectives », a-t-il ajouté.

Se disant « heureux » de l’issue du procès, la star a regretté sur Instagram que « des requêtes comme celle-ci deviennent trop habituelles », avec l’objectif d’obtenir un accord financier même si elles sont « infondées ». « C’est vraiment dommageable pour la composition musicale », a-t-il ajouté, précisant que « des coïncidences arrivent forcément » au vu du nombre limité de notes disponibles pour l’énorme quantité de chansons produites dans le monde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos)

« J’espère que nous pouvons tous retourner à l’écriture de chansons plutôt que de devoir prouver que nous savons les écrire », a-t-il conclu.