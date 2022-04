Journée Internationale des droits des femmes : l’engagement de la Fondation Maliba au Mali

La Journée Internationale des droits des femmes a été célébrée le 8 mars 2022 dans de nombreux pays comme le Mali, où la condition des femmes reste précaire. Pour faire bouger les lignes, Aliou Diallo a lancé en 2012 la Fondation Maliba, une organisation à but non lucratif qui donne une forme légale à sa philanthropie de longue date.

L’émancipation par l’éducation

Pour contribuer à l’amélioration de la condition féminine au Mali, ce riche entrepreneur a choisi de se positionner sur le volet éducation et l’indépendance financière. En effet, sa fondation fait don chaque rentrée de millions de FCFA de matériel scolaire aux élèves, particulièrement aux plus démunis et aux filles. Elle octroie aussi annuellement des bourses d’étude à des étudiantes installées en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en France et au Canada. Aliou Diallo est convaincu que seule une meilleure éducation permettra aux femmes de revendiquer plus efficacement leurs droits pour plus d’égalité.

La formation des femmes en fabrication et commercialisation de savons

Mais la Fondation Maliba agit aussi et surtout au niveau de l’autonomie financière car elle seule conférerait véritablement le pouvoir de décision et le respect. Sur ce volet, l’association d’Aliou Diallo met l’accent sur la formation pour la fabrication et la commercialisation de savons modernes, d’eau de javel et de détergent. Elle a déjà lancé trois programmes de ce type. D’abord le 25 janvier 2021 en faveur de 1 000 femmes du district de Bamako. Ensuite, le 8 février 2021 à l’endroit de 40 femmes de Nioro du Sahel et 100 femmes de Kayes. Puis le 2 mars dernier à l’intention de 220 femmes de la région de Koutiala. Cette dernière initiative de dix jours a été financée à hauteur de plus de 40 millions de Francs CFA par Aliou Diallo.

Plus de responsabilités dans le foyer et plus de respect

La Fondation Maliba a en outre financé plus de 700projets générateurs de revenus pour les jeunes et les femmes. Ce qui a permis la création d’environ 3 500 emplois directs et indirects. Par ailleurs, l’association distribue régulièrement des moulins à grain à des organisations féminines rurales. A ce jour, elle a installé plus de 300 moulins dans des zones comme Dioila, Kayes, Sikasso, Mopti et Bamako. Notons enfin le don de matériel de transformation alimentaire (séchage de poisson) à des coopératives de femmes comme celle de Badialan (Commune 3). Toutes ces actions visent l’indépendance financière des femmes maliennes. Celles-ci pourront dorénavant contribuer aux dépenses de la famille et assumer plus de responsabilités. Elles obtiendront ainsi plus de respect et gagneront par conséquent plus de droits.