Jeff Koons : Un visiteur brise une sculpture à Miami

Oh non ! Quelqu’un a malencontreusement brisé une statue de Jeff Koons. Puissent les dieux des arts remercier ce visiteur maladroit pour son geste salvateur.

42 000 dollars tombés en morceaux : jeudi 16 février, l’un des célèbres Dog Balloons de Koons s’est brisé en mille morceaux en tombant par terre dans une galerie d’un musée de Miami en Floride. Une femme âgée serait à l’origine de l’accident, ayant malencontreusement bousculée l’oeuvre en voulant la toucher.

Can’t break digital art! Sad to see a Koons balloon dog broken at Art Wynwood. pic.twitter.com/WaE2cubbid

— KDean (@kdean) February 20, 2023