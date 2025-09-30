On a toujours présenté le gamer type comme un jeune homme dans la vingtaine, solitaire et cramponné à sa manette du matin au soir. Mais une étude SELL/Médiamétrie offre un autre portrait de l’adepte des jeux vidéo d’aujourd’hui. Celui-ci a en moyenne 40 ans, se fait des amis grâce au gaming et est souvent une femme…

Traditionnellement, on associe un gamer au geek type : un jeune homme dans la vingtaine, solitaire et cramponné à sa console du matin au soir. Si ce portrait était sans doute vrai au début de l’histoire des jeux vidéo, il ne l’est plus aujourd’hui. Cette activité s’est démocratisée, ouverte et féminisée. C’est le constat fait par une étude SELL/Médiamétrie réalisée sur Internet du 19 juin au 13 juillet 2025 auprès d’un échantillon de 4.001 individus âgés de 10 à 80 ans, représentatif de la population française.

Plus de 40% des Français jouent aux jeux vidéo

Dans cette enquête sur le gaming publié à quelques semaines de la Paris Games Week (30 octobre au 2 novembre), le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) et Médiamétrie relèvent que la France compte aujourd’hui plus de 40 millions de joueurs, dont 76 % touchent à la manette au moins une fois par semaine. « En 25 ans, l’évolution de la pratique du jeu vidéo est spectaculaire : à l’aube des années 2000, seuls 20 % des Français jouaient, soit environ 12 millions de personnes », souligne l’étude. Et cette progression est loin d’être la seule transformation notable.

Près de neuf gamers sur dix sont des adultes

En effet, près de neuf gamers sur dix (88 %) sont aujourd’hui des adultes, soit 35,4 millions de personnes, alors qu’on avait toujours cru que le jeu vidéo était une affaire d’enfants, d’adolescents et de jeunes. On pourrait expliquer cette proportion par le fait que les premiers joueurs ont grandi. Mais l’âge moyen du joueur s’élève à… 40 ans en France. Dans le détail, 90 % des 25-34 ans, 75 % des 35-49 ans et 49 % des 65-80 ans jouent aux jeux vidéo. Ces chiffres montrent que certains gamers ont pris le train en marche et ne font pas du gaming une affaire de jeunes. L’intérêt des adultes ne peut que faire du bien à cette activité mal perçue par certains parents.

Les parents jouent aux jeux vidéo avec leurs enfants

D’ailleurs, trois quarts des parents des jeunes joueurs déclarent jouer avec leurs enfants, souvent simplement pour le fun (49 %). Plus des deux tiers gardent un œil sur les comportements de leur progéniture. Mais seuls 51 % ont recours au contrôle parental, alors que 95 % d’entre eux affirment connaître l’existence de cette option.

Près d’un joueur sur deux est une femme

Un autre grand enseignement clé de cette étude est que le jeu vidéo s’est fortement féminisé. En effet, près de la moitié des gamers (49 %) sont des femmes. Et le chiffre grimpe même à 55 % chez les 16-30 ans. Selon SELL et Médiamétrie, cette part témoigne de « la démocratisation et de la féminisation progressive du média ». Il y a cependant une différence au niveau des jeux préférés. Les filles ont moins d’affinités avec la course automobile, les jeux d’action, et les jeux de sport, que les garçons adorent.

Les jeux vidéo permettent de se faire des amis

On notera enfin que le gaming n’est pas source d’isolement. Bien au contraire, il constitue un vecteur de lien social. D’après l’enquête SELL et Médiamétrie, près des deux tiers des gamers jouent à plusieurs, que ce soit en ligne ou en local. Aussi, 60 % d’entre eux ont créé des amitiés en ligne grâce au gaming. Chez la Gen Z, en particulier, c’est plutôt un adepte de jeux vidéo sur deux qui s’est fait des copains ou des copines via cette passion commune. Enfin, 36 % déclarent appartenir à une communauté spécifique du gaming, comme des fans d’un jeu et d’une équipe esport.