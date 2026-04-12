Free parties : de nouvelles sanctions qui ne font pas l’unanimité

Après un passage au Sénat, l’Assemblée nationale a adopté jeudi un texte visant à renforcer les sanctions contre les free parties, ces fêtes sauvages non déclarées et en accès libre. La proposition de loi prévoit une peine pouvant atteindre six mois de prison et 30 000 euros d’amende pour les organisateurs, tandis que les participants s’exposent à une sanction pécuniaire de 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive).

Fin de partie pour les free parties. L’Assemblée nationale a adopté, jeudi 9 avril, un texte visant à renforcer les sanctions contre ces fêtes organisées de manière clandestine, sans déclaration et autorisation préalables des autorités compétentes (notamment le préfet). Votée en première lecture par 78 voix contre 67, avec le soutien du camp gouvernemental et de l’extrême droite, la proposition de loi prévoit une peine allant jusqu’à six mois de prison et une amende de 30 000 euros contre les organisateurs, et une amende de 1 500 euros pour les simples participants (jusqu’à 3 000 euros en cas de récidive).

Free parties et rave parties

Les free parties (« fêtes libres ») sont des fêtes qui se tiennent souvent sur plusieurs jours dans des champs ou des lieux abandonnés ou des squats. Elles prônent un accès gratuit ou sur donation libre. Contrairement aux rave parties, qui désignent désormais des fêtes déclarées, avec billetterie, ces rassemblements techno se caractérisent par leur illégalité car ils se déroulent sans autorisation préalable des autorités compétentes. Il est difficile d’évaluer leur nombre annuel puisque hors radar. Mais la gendarmerie et les associations estiment entre quelques centaines et quelques milliers de parties organisées par an.

Les free parties causent des nuisances sonores, des dérapages et des dégradations de terrains

Si la majorité des free parties se déroulent sans incident, certaines causent des nuisances sonores, des dégradations de terrains et des dérapages (comme les excès de drogues). En 2025, dans l’Aude, l’une de ces fêtes avait provoqué des affrontements entre « teufeurs » d’une part et agriculteurs et riverains d’autre part.

Pour ces derniers, une free party non déclarée rime avec terrains et champs détruits, clôtures et routes abîmées, bruit pendant toute la nuit, déchets abandonnés, et parfois tensions avec les forces de l’ordre. « Dix mille squatteurs transforment nos campagnes en latrines géantes », a confirmé Eric Michoux, député de la Saône-et-Loire (Union des droites pour la République). Fustigeant « du vandalisme », l’élu considère que ce n’est pas cela « une expression culturelle ».

Ce n’est « pas de la sécurité », mais « de l’autoritarisme »

La députée Horizons du Maine-et-Loire Laetitia Saint-Paul, rapporteuse de la proposition de loi, révèle que dans sa circonscription « il y a une à deux rave party illégales par an et elles ont fait disjoncter [ses] concitoyens ». L’ancien officier de l’armée de terre estime que la ruralité mérite le respect, 87% de ces événements ayant lieu en milieu rural. Du côté des opposants au texte, on dénonce une approche répressive.

Dans une tribune publiée dans Télérama, plusieurs organisations dont l’association Technopol pour la défense des musiques électroniques affirment qu’une « politique qui criminalise et réprime aussi violemment la fête libre » n’est « pas de la sécurité », mais « de l’autoritarisme ». Selon elles, cette mesure devrait « pousser la fête encore davantage dans la clandestinité », ce qui « aggrave exactement ce que l’on prétend combattre ».

« La culture n’est plus libre »

La Ligue des droits de l’Homme déplore pour sa part que la fête devienne « un objet de contrôle » et qu’une « activité aussi simple et ludique que se retrouver pour danser » soit dorénavant sous le coup de peines de prison. À ses yeux, « cela montre que même la culture n’est plus libre » et qu’« on est face à une dérive sécuritaire, une société qui bascule vers davantage de contrôle, notamment par peur de la jeunesse. ».

L’organisation trouve d’autant la loi injuste que les préfets autorisent d’autres évènements techno, qui sont pourtant aussi sources de nuisance et de délinquance, mais qui rapportent gros. « On veut des Daft Punk, on valorise certaines figures quand elles rapportent de l’argent et de la notoriété, mais on ne veut pas de la pratique dont elles sont issues », déplore-t-elle.

Un projet de loi Ripost pour durcir les sanctions contre les free parties

Notons que le vote du 9 avril 2026 n’est qu’une étape du processus législatif visant les free parties. Dès mai, il y aura une bataille institutionnelle, avec l’examen au Sénat du projet de loi Ripost. La ministre déléguée à l’intérieur, Marie-Pierre Vedrenne, qui en a marre que la France attire des fêtards venus de pays à la législation plus rigide, annonce que le gouvernement a prévu d’« aller encore plus loin » avec ce projet de loi Ripost.

Ce texte fixe une peine allant jusqu’à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende pour les organisateurs de free parties. Il créé aussi un délit de participation, passible d’une amende allant jusqu’à 300 euros. Trouvant les sanctions actuelles « insuffisamment dissuasives », la ministre appelle vivement à adopter ce texte.