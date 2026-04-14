Bundesliga : Marie-Louise Eta, nouvelle coach de l’Union Berlin

Un pas de plus dans l’intégration des femmes dans le football masculin. En Allemagne, Marie-Louise Eta a été nommé samedi au poste d’entraîneur principal de l’équipe première de l’Union Berlin, club de Bundesliga. C’est la première femme à occuper ce poste dans la première division allemande et dans les cinq grands championnats européens. A cinq matchs de la fin de la saison, sa première mission est de sauver l’équipe de la relégation.

C’était l’humiliation de trop. Après la défaite sur la pelouse de la lanterne rouge Heidenheim (3-1), le samedi 11 avril, l’Union Berlin a annoncé le licenciement de son entraîneur Steffen Baumgart et son remplacement par Marie-Louise Eta. Cette ancienne joueuse allemande de 34 ans aura pour mission principal d’assurer le maintien du club berlinois dans l’élite du football allemand. « Les Hommes de Fer » (« Die Eisernen ») sont actuellement 11e du championnat avec 7 points d’avance sur le barragiste Sankt Pauli (25 points), à 5 journées de la fin de la saison.

Marie-Louise Eta, première femme coach principal de Bundesliga

En prenant la tête de l’Union Berlin, Marie-Louise Eta devient la première femme à occuper ce poste en Bundesliga et dans les cinq grands championnats européens (Premier League anglaise, Liga espagnole, Bundesliga allemande, Serie A italienne et Ligue A française).

L’ancienne joueuse était déjà la première femme nommée entraineur adjointe en Bundesliga et en Ligue des Champions masculine de l’UEFA, en novembre 2023. Eta avait même pris temporairement les commandes de l’Union Berlin après que le coach principal, Nenad Bjelica, a écopé de trois matchs de suspension. Avant de prendre le banc de l’équipe A, la jeune femme était à la tête des U19 masculins.

Marie-Louise Eta a arrêté sa carrière de footballeuse à seulement 26 ans

Marie-Louise Eta, née Bagehorn le 7 juillet 1991 à Dresde (Allemagne), a évolué en tant que joueuse au poste de milieu de terrain du Werder Brême en Frauen-Bundesliga, de 2014 à 2018. Auparavant, elle a joué pour Turbine FFC de Potsdam (2010-2011), Hamburger SV (2011-2012) et BV Cloppenburg (2012-2014). Ella a aussi coaché les équipes allemandes féminines de jeunes.

Marie-Louise Eta a pris sa retraite à la fin de la saison 2017-18, à seulement 26 ans. La nouvelle coach de l’Union Berlin dirigera son premier match le samedi prochain face à Wolfsburg, un autre grand club allemand menacé de relégation (17e avec 21 points, juste devant Heidenheim qui compte 19 points). Cette rencontre promet des étincelles.

Marie-Louise Eta a eu des devancières dans des divisions inférieures

Si Marie-Louise Eta est la première femme à devenir coach principal d’un grand championnat européen, d’autres lui ont préparé le lit. Toujours en Allemagne, Sabrina Wittmann (FC Ingolstadt) a été la première femme à entraîner une équipe masculine professionnelle en Bundesliga 3, en mai 2024 (c’était un intérim).

En Norvège, Renate Blindheim a dirigé l’équipe masculine professionnelle de Sotra en 2020 (2e division). En France, Corinne Diacre a entraîné Clermont Foot en Ligue 2 (2014-2017). Ces femmes ont brisé des barrières dans un milieu traditionnellement masculin, apportant de nouvelles perspectives à la gestion et à l’entraînement des équipes masculines.

Des femmes à la présidence des clubs de foot masculins

Dans leur sillage, d’autres femmes sont devenues dirigeantes de clubs masculins. C’est le cas de Margarita Louis-Dreyfus, propriétaire de l’Olympique de Marseille de 2009 à 2016, et de Nathalie Boy de la Tour, première femme présidente de la Ligue de Football Professionnel ou LFP (2016-2020). Plus récemment, Michele Kang a pris les rênes de l’Olympique Lyonnais, en juin 2025, et Marian Mouriño est la présidente du Celta Vigo, en Espagne, depuis fin 2023. Cette dernière a succédé à son père Carlos Mouriño, un riche homme d’affaires galicien, propriétaire de Grupo Energético del Sureste (GES).

Des arbitres centrales dans le football masculin

Côté arbitres, Stéphanie Frappart (France) a été arbitre centrale en Ligue 2 (à partir de 2014), en Ligue 1 (depuis 2019), en Supercoupe d’Europe (2019) et en Coupe du Monde masculine (2022). En 2023, Rebecca Welch (Angleterre) est aussi devenue la première femme à arbitrer un match de Premier League.

Face à ces évolutions, certains rêvent d’équipes mixtes en seniors. Mais cela ne devrait pas se produire dans un futur proche vu les écarts de niveau. Pour l’instant, les équipes mixtes n’existent que dans les catégories jeunes, où les différences physiques sont moins flagrantes.