Jordan Bardella et la princesse Maria Carolina, un amour qui tombe à pic

Comme par hasard ! À un an de la présidentielle française, Jordan Bardella a enfin trouvé l’amour. À la suite des révélations de Paris Match début avril, le numéro 2 du RN a reconnu être en couple avec la princesse Maria Carolina de Bourbon-Deux-Siciles, une lointaine descendante de Louis XIV, le Roi Soleil. C’est un bon parti pour un jeune homme qui rêve de pouvoir.

Séduisant, jeune, ambitieux, célibataire (jusque-là)…Mais la tête de gondole du Rassemblement national (RN) n’est plus un cœur à prendre. Le 8 avril, Paris Match a révélé que Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon-Deux-Siciles était en couple, en publiant des photos d’une escapade amoureuse en Corse, sous l’angle de la « paparazzade ». Ces clichés ont très vite fait le tour des médias et des réseaux sociaux, contraignant le député européen à s’exprimer.

Jordan Bardella a décidé de vivre son amour au grand jour

Le 15 avril, sur le plateau de France 2, Jordan Bardella a confirmé sa relation avec la Duchesse de Calabre et de Palerme. « Il se trouve que depuis plusieurs mois nous étions traqués par des paparazzis, qui campaient au pied du domicile, qui nous suivaient lors de nos déplacements et, lors de cette visite en Corse, jusqu’au pied de notre hôtel. Donc nous avons pris tous les deux la décision de ne plus nous cacher », a-t-il déclaré face à Léa Salamé. Caroline Parmentier, députée du Pas-de-Calais et ancienne attachée de presse du RN, a également révélé sur Europe 1 que l’opération Paris Match visait à « éviter d’être paparazzé avec des photos moches ou affreuses ».

Un couple qui sent le fake ?

Bien sûr cette révélation, à un an de la présidentielle française, suscite des interrogations. Joëlle Dago Serry a déclaré dans l’émission Les Grandes Gueules, sur RMC, ne pas croire en cet amour subit. Elle soupçonne ce couple d’être du fake. « Quand tu regardes les photos, la complicité on est à moins 10. Quand je me balade à côté d’Alain Marschall (journaliste RMC), ça fait pareil. Ça manque de bisous, de naturel », a-t-elle affirmé.

Selon l’intervenante télé et radio, Jordan Bardella est dans une « ascension qui lui est propre », au détriment de l’amour qu’il affiche. « Je peux le comprendre venant moi aussi du 93. Il veut être un petit prince. Ce n’est pas un conte de fées, c’est de la communication, de la stratégie politique des années 1990 », ajoute Joëlle Dago Serry.

« Les Français ne vont pas confier le pays à un célibataire »

Jordan Bardella serait donc dans une relation intéressée, à un an de l’élection présidentielle lors de laquelle il devrait représenter le RN, si l’inéligibilité de Marine Le Pen se confirmait. « À un an de l’élection, c’est de la com’ bien huilée. Car les Français ne vont pas confier le pays à un célibataire », renchérit un député des Républicains (LR) interrogé par franceinfo lors de la publication des photos. Le numéro 2 du RN l’extrême droite veut donc mettre toutes les chances de son côté, tout en profitant de la peoplisation de sa candidature.

Jordan Bardella convoite une descendante de Louis XIV

Tout le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a bien choisi sa partenaire pour la conquête de l’Elysée. Née le 23 juin 2003, son Altesse Royale la Princesse Maria Carolina de Bourbon Deux-Siciles est la fille de Son Altesse Royale le Prince Charles de Bourbon-Deux-Siciles, Duc de Castro et Chef de la Maison Royale, et de la Princesse Camilla de Bourbon Deux-Siciles, Duchesse de Castro. Ce n’est pas tout. Maria Carolina a surtout ses racines dans la monarchie française, via Louis XIV. En effet, son ancêtre Philippe de France est un petit-fils du puissant Roi Soleil. Duc d’Anjou, il est devenu Philippe V d’Espagne à la suite d’un choix décisif de Charles II d’Espagne.

Jordan Bardella comme Emmanuel Macron avant lui, mais en plus glamour

Ainsi, si tout se passe bien, Jordan Bardella va entrer dans une famille royale, influente et respectée. Cela compte pour quelqu’un qui vise l’Elysée. Et comme Emmanuel Macron avant lui, il s’affiche en une du Paris Match, qui a le don de faire la pub des prétendants à la présidence française. Le magazine renforce la popularité du candidat, faisant de lui une personnalité glamour, presqu’une célébrité du cinéma ou de la musique. Pour le jeune politicien de 30 ans, il offre aussi à voir un tableau romanesque : celui d’un individu de classe moyenne qui a conquis le cœur d’une princesse. Un véritable conte de féé !