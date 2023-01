Julia Roberts a découvert qu’elle n’est pas vraiment une Roberts.

Invitée sur une émission de télévision américaine spécialisée en généalogie, la célèbre artiste américaine Julia Roberts a découvert que ses origines n’étaient pas celles qu’elles pensaient !

Dans l’épisode de mercredi 11 janvier de la série PBS « Finding Your Roots » avec Henry Louis Gates, Julia Robert a appris qu’elle n’avait finalement pas de lien de parenté avec son arrière-arrière-grand-père supposé, Willis Roberts.

L’animateur a en effet démontré – arbre généalogique à l’appuis – à l’actrice oscarisée que l’aîné des Roberts était en fait décédé plus de dix ans avant la naissance de son arrière-grand-père, John, et de son arrière-arrière-grand-mère, Rhoda Suttle Roberts, dans les années 1800.

« Mais, oh attends, je ne suis pas une Roberts ? », a-t-elle demandé l’actrice, surprise. Et on l’a comprend !

Grâce à l’ADN, l’émission TV a pu lier Roberts et sa cousine à un homme nommé Henry McDonald Mitchell Jr, qui était son arrière-arrière-grand-père biologique. Selon les recherches effectuées par Gates et son équipe, Mitchell était mariée, avait six enfants et sa mère vivait à quatre maisons de Rhoda Suttle Roberts.

Is Julia Roberts Actually a « Roberts »? Julia Roberts learns through DNA that her “great-great grandfather” Willis Roberts could not be related to her. Watch her reaction from tonight’s season premiere of #FindingYourRoots here -> pic.twitter.com/MAd8Mtzlza — Henry Louis Gates Jr (@HenryLouisGates) January 4, 2023

« Donc nous sommes des Mitchells ? » a demandé l’actrice à l’animateur. « Tu es Julia Mitchell. Vous n’êtes pas une Roberts biologiquement », a-t-il répondu.

« D’un côté, vraiment mon esprit est soufflé. Et c’est fascinant », a déclaré l’actrice de Pretty Woman. « Mais, vous savez, ma famille est ma famille. Et je préfère le nom Roberts. »