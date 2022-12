Kirstie Alley : L’actrice de Cheers meurt d’un cancer à 71 ans.

L’actrice Kirstie Alley, surtout connue pour son rôle dans la série comique Cheers dans les années 1980 et 1990, est décédée d’un cancer à 71 ans, selon un communiqué de la famille.

Kirstie Alley est décédé. L’actrice avait remporté un Emmy Award et un Golden Globe pour son rôle de gérante de pub et de serveuse dans la populaire série télévisée « Cheers ». La star originaire du Kansas avait également joué dans la série de films Look Who’s Talking et dans la sitcom télévisée Veronica’s Closet.

La déclaration de la famille n’a pas précisé de quel cancer elle était atteinte, mais a indiqué qu’il n’avait été « découvert que récemment ».

« Elle était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force, nous laissant avec la certitude de son éternelle joie de vivre et de toutes les aventures qui l’attendent », poursuit le communiqué.

« Aussi iconique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus étonnante ».

Ils ont également salué son « zeste et sa passion pour la vie, ses enfants, ses petits-enfants et ses nombreux animaux, sans oublier son éternelle joie de créer ».

Dans Cheers, la célèbre sitcom de NBC sur un bar de Boston, Alley jouait le rôle de la gérante du bar et serveuse de cocktails Rebecca Howe, qui est rapidement devenue la favorite des fans pour avoir repoussé les avances de Sam Malone, le propriétaire du bar, qui était le séducteur de Ted Danson.

Apparaissant d’abord comme une femme forte et indépendante, son personnage a connu plusieurs échecs amoureux, souvent avec des hommes riches, devenant de ce fait plus incertain et frustré.

Elle est apparue dans 147 épisodes après avoir rejoint la série au sommet de sa popularité en 1987 et a continué à apparaître jusqu’à sa fin en 1993.

Après son succès dans Cheers, Alley a joué aux côtés de John Travolta dans la série de films de rom-com familiale, Look Who’s Talking.

Travolta s’est rendu sur Instagram pour lui rendre hommage. « Kirstie était l’une des relations les plus spéciales que j’ai jamais eues. Je t’aime Kirstie », a-t-il écrit à côté d’une photo d’elle.

« Je sais que nous nous reverrons ».