L’Indonésie adopte un code pénal interdisant les relations sexuelles hors mariage

Le Parlement indonésien a approuvé un nouveau code pénal qui interdit à quiconque dans le pays d’avoir des relations sexuelles extraconjugales.

Les relations sexuelles hors mariage seront passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an en vertu des nouvelles lois indonésiennes qui entreront en vigueur dans trois ans. Une série de changements intervient après une montée du conservatisme religieux dans ce pays à majorité musulmane.

De nouvelles lois qui s’appliquent aussi bien aux locaux qu’aux étrangers vivant en Indonésie ou visitant des destinations de vacances telles que Bali. En vertu de ces lois, les couples non mariés surpris en train d’avoir des relations sexuelles sont passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an. Il leur est également interdit de vivre ensemble, un acte pour lequel ils encourent une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois. L’adultère sera également un délit passible d’une peine de prison.

Mais plusieurs voix s’élève pour dénoncer une atteinte aux droits de l’homme et un coup potentiel porté au tourisme et aux investissements.En effet, cette semaine, plusieurs groupes, principalement de jeunes, ont manifesté contre la législation devant le Parlement à Jakarta. On s’attend à ce que les nouvelles lois soient contestées devant les tribunaux.

De nombreuses entreprises s’étaient également opposées à la législation, affirmant qu’elle décourageait les visiteurs et les investissements. Difficile d’attirer les touristes en Indonésie dans ces conditions… Mais les législateurs ont célébré la révision de lois « trop libérale » datant de la colonisation néerlandaise.

« Il est temps pour nous de prendre une décision historique sur l’amendement du code pénal et de laisser derrière nous le code pénal colonial dont nous avons hérité », a déclaré le ministre du droit, Yasonna Laoly, au Parlement.

La nouvelle législation contient un grand nombre de nouvelles clauses criminalisant l’immoralité et le blasphème et restreignant l’expression politique et religieuse.