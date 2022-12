La ménopause : un sujet de moins en moins tabou

C’est une étape que traversent toutes les femmes dans leur vie : la ménopause. Ce phénomène naturel reste pourtant encore peu visible, voire stigmatisé dans la société, car associé à l’image du vieillissement. Même s’il est encore bien présent, le petit mouchoir sur la ménopause commence à disparaître grâce aux innovations de start-ups, comme Nala Pour Elle, qui commercialise des compléments alimentaires permettant aux femmes de mieux vivre leur ménopause.

La ménopause est la période de la vie d’une femme où les menstruations s’arrêtent définitivement. Elle intervient généralement autour de 50 ans, et entraîne de nombreux symptômes comme les bouffées de chaleur, l’insomnie, la fatigue, l’anxiété, l’irritabilité, et autres bouleversements hormonaux… Bien qu’il soit naturel, ce phénomène reste tabou dans notre société. La ménopause est en effet encore considérée comme un marqueur de la vieillesse, de la perte fonctions ovariennes, ce qui touche à la féminité, à la fertilité, et même à la sexualité des femmes. Conséquence : de nombreuses femmes vivent leur ménopause dans le silence.

Le courant féministe du 21e siècle permet toutefois de lever progressivement le voile sur la ménopause. Et pour faire changer les mentalités, rien de mieux que du concret. Le 28 juin dernier, les députés britanniques travaillistes et conservateurs ont notamment pu vivre l’un des symptômes de la ménopause en enfilant des vestes sans manches munies de coussins chauffants provoquant des désagréables bouffées de chaleur. Cette expérience avait pour but de dénoncer les pénuries de produits de traitement hormonal substitutif (THS) au Royaume-Uni. Les THS sont les médicaments les plus prescrits dans le monde pour lutter contre les symptômes de la ménopause.

Pour que la ménopause soit plus considérée, il faut la comprendre. Si 75% des femmes éprouvent des symptômes perturbateurs impactant leur quotidien, la ménopause peut aussi entraîner des problèmes de santé à long terme (maladie cardiaque, vieillissement des neurones, maladies cardiovasculaires…). Et alors qu’un milliard de femmes seront confrontées aux symptômes de la ménopause d’ici 2 ans, il n’existe toujours pas d’alternatives efficaces aux THS. Cela s’explique par la méconnaissance sur la santé des femmes générée lors de phases cliniques de R&D, et par le manque d’investissements dans des innovations pouvant soulager les symptômes. Par exemple, seuls 5% des start-ups spécialisées dans la Femtech (l’ensemble des technologies, produits et services innovants dédiés à la santé des femmes) abordent le sujet.

La demande est pourtant là : 4 femmes ménopausées sur 5 sont en effet intéressées par des méthodes non invasives qui pourraient faciliter leur quotidien. Et certaines start-ups arrivent toutefois sur le marché avec des innovations majeures. On peut par exemple citer Nala Pour Elle, qui propose des compléments alimentaires permettant aux femmes de traiter efficacement leurs symptômes nocturnes, comme les bouffées de chaleur. Baptisés des Gummies, ces produits ont été conçus sous formes de bonbons appétissants pour instaurer une routine agréable et un confort de prise maximal. Car non, la ménopause ne doit pas être vue comme une maladie se soignant par des comprimés classiques, peu attrayants, difficiles à avaler et peu commodes.

L’engagement de Nala Pour Elle, et de bien d’autres acteurs (entreprises, politiques, associations, mouvements féministes…) aident à briser le tabou autour de la ménopause. Si beaucoup de chemin reste à parcourir, l’écosystème commence à changer et les innovations arrivent sur le marché. Il convient aujourd’hui aux femmes d’accéder à plus d’informations sur la ménopause et sur ses différents risques pour la santé. Elles seront ainsi plus enclines à en parler librement, à considérer cette étape de la vie comme naturelle et à se saisir des soins possibles. C’est comme cela que le regard sur la ménopause changera, et que tous les clichés s’évaporeront. Bref, il est grand temps de sortir la ménopause du placard !