Kodak Express grands boulevards : l’argentique en famille

C’est une boutique que les amoureux de la photographie connaissent bien : véritable institution du IXe arrondissement, la boutique Kodak Express de la rue de Châteaudun propose des appareils argentiques, le développement et l’impression de photo, le tout dans une ambiance familiale et « vintage ».

À bientôt 80ans, Alain n’est pas prêt de s’arrêter. Cet amoureux de la photographie a commencé à vendre des appareils photo à l’âge de 15ans, dans la boutique de son père à la fin des années 1950. Une passion qui ne s’est jamais tarie, malgré le développement du numérique, malgré un changement de boutique (autrefois située boulevard Montmartre) et malgré plusieurs tentatives de diversifications, plus ou moins heureuses.

Photographe ? Un peu. Mais Alain est surtout un amoureux de la mécanique, des rouages et des subtilités des Canon, des Nikon et autre Olympus. Plus d’un demi-siècle à les chiner dans les brocantes, à les réparer, à les remettre en état… Un travail d’orfèvre dont seul lui a le secret, tandis que la boutique est gérée par son neveu et sa fille.

« L’argentique est vraiment revenu en force il y a 10ans », nous a-t-il confié. Auparavant confiné au milieu des photographes professionnels, l’argentique s’est progressivement dépoussiérée de son image « ringarde » ou « compliquée » auprès des plus jeunes, ravis par le design des appareils, séduits par l’apprentissage des techniques de mise au point et savourant le plaisir de devoir attendre plusieurs jours avant de pouvoir apprécier leurs clichés.

Car à l’heure de l’instantané permise par les smartphones, régler patiemment sa mise au point, choisir la bonne pellicule, prendre en compte l’éclairage et in fine, devoir attendre plusieurs jours pour découvrir le résultat de notre photo introduit un temps long, une fierté et une excitation qui séduisent une clientèle de plus en plus importante.

« Cela reste un marché de niche, mais la clientèle s’est considérablement rajeunie », nous confie Alain. Et de fait, la boutique Kodak Express des Grands Boulevards ne désemplit pas de la journée. Un succès en partie dut au succès des smartphones : « en dehors de besoins très précis, comme des photos de cérémonie ou lorsqu’il faut un zoom très puissant, les smartphones font aujourd’hui des photos d’une excellente qualité, dans 99% des cas tout à fait comparables à ce que peut proposer un appareil photo numérique. »

De fait, ces derniers sont devenus beaucoup moins utiles, ouvrant une brèche pour un retour de l’argentique chez les amoureux de la photo, préférant désormais jongler entre leur smartphone et un bel argentique plutôt que de s’encombrer avec un numérique aussi performant que leur smartphone sans le plaisir de devoir régler manuellement et minutieusement sa photo.

À deux pas de Notre-Dame-de-Lorette, Kodak Express Grands Boulevards s’est imposée comme la référence pour les amoureux de l’argentique.