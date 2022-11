Marché de l’art : vente record de 1,5 milliard de dollars de la collection du défunt cofondateur de Microsoft

Des peintures et des sculptures appartenant à Paul Allen, cofondateur de Microsoft, ont été vendues pour la somme record de 1,5 milliard de dollars.

Il s’agit de la plus grande vente aux enchères d’art de l’histoire, selon Christie’s.

La maison de vente aux enchères a déclaré que les œuvres de Vincent van Gogh, Georges Seurat, Paul Gauguin, Paul Cézanne et Gustav Klimt se sont vendues chacune pour plus de 100 millions de dollars, battant ainsi des records individuels pour ces artistes.

