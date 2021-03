L’écrivain Ken Follett au secours de la cathédrale de Dol-de-Bretagne

Ken Follett a tenu parole : après le terrible incendie de Notre-Dame de Paris, l’auteur des Piliers de la terre avait annoncé que les droits d’auteurs de son prochain ouvrage allaient être versés à la fondation du Patrimoine. C’est le lieu saint breton qui en bénéficiera.

«Ken Follett reverse l’intégralité de ses droits d’auteur à la Fondation du patrimoine. Ensemble, ils choisissent d’affecter ce don aux travaux de restauration et de sécurisation d’une autre cathédrale, celle de Dol-de-Bretagne, soutenue par la Fondation. Elle reversera prochainement une somme d’un montant de 148,000 euros à la commune» : dans un communiqué rendu public ce 9 mars, l’auteur gallois a annoncé une belle nouvelle pour tous les amoureux du patrimoine.

Comme il l’avait promis, l’écrivain britannique a offert l’intégralité des droits d’auteur de son récit « Notre-Dame », publié après l’incendie du 15 avril 2019 à la Fondation pour le patrimoine. Un petit ouvrage de 80 pages, mais vendu à près de 113 000 exemplaires. Les 148 000 euros récoltés seront consacrés à la restauration de la cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Relevant du diocèse de Rennes et classé comme monument historique depuis 1840, le lieu de culte catholique s’est considérablement dégradé.

En 2019, des travaux avaient été engagés pour améliorer l’étanchéité de la charpente, la consolidation et la restauration de la structure et surtout la sauvegarde des verrières, les plus anciens de Bretagne, vieux du XIIIe siècle. Des travaux qui doivent se terminer en 2024 et qui sont estimés à environ 2,4 millions d’euros. Autant dire que l’aide pécuniaire de l’écrivain gallois, rendu célèbre pour son roman historique « les piliers de la Terre » publié en 1989 et portant justement sur le monde de cathédrales médiévales, est une aide importante pour la sauvegarde de ce joyau du patrimoine breton et français. Un grand merci à lui !