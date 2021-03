Mon Petit placement : l’investissement à porté de tous ?

La start-up « Mon petit placement » se propose de mettre l’investissement financier à la portée de toutes les bourses, y compris pour ceux pour qui les subtilités de la finance demeurent absconses.

Chez Métropolitaine, la finance nous est un univers assez étranger. Alors la « fintech », encore plus ! Mais voilà, depuis plusieurs semaines, les articles autour de la start-up lyonnaise « Mon petit placement » se multiplient, et nous ont mis la puce à l’oreille ! Que propose cette nouvelle pépite française de la « french tech » ?

La proposition est alléchante : en quelques clics, depuis son smartphone, avec une mise minimale de quelques centaines d’euros, pouvoir profiter de produits financiers pour faire fructifier son épargne. Quatre portefeuilles sont proposés par la plateforme, du plus moins risqué au plus rentable (et donc, plus risqué) : « volontaire » avec 3% par an, « énergique » avec 5% par an, « ambitieux » avec 8% par an et « intrépide » avec 12% par an. Une offre qui semble souple et intéressante, adaptée à nos besoins du moment. Le site assure même que l’argent placé n’est pas bloqué et que les « investisseurs » peuvent transférer leur épargne vers d’autres placements sans frais et à tout moment, voire même le retirer. Un gros plus ! Dernier atout : la possibilité de choisir le « secteur » où l’on souhaite placer notre petit pécule, en fonction des domaines que l’on estime porteurs ou de nos convictions éthiques (technologie, santé, climat, égalité, emploi et solidarité).

Alors certes, ce n’est pas demain qu’on deviendra « la louve de Wall Street », mais c’est un bon début ! Mon petit placement propose d’investir dès 300euros, une somme relativement modeste comparée aux autres offres d’entrée pour un placement financier. Une bonne option si vous avez accumulé vos bas de laine durant le confinement et que vous cherchez à investir facilement, en ligne, sur une plateforme sécurisée.

Alors, on se lance dans le boursicotage ?