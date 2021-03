Journée de la femme : Google va investir 25 millions de dollars

À l’occasion de la journée de la femme, la colossale firme américaine s’offre un joli coup de communication : Google a annoncé consacrer désormais 25 millions de dollars pour financer des initiatives qui œuvrent pour parvenir à l’égalité entre les sexes.

« Les organisations caritatives retenues dans le cadre de cet appel à projets recevront jusqu’à 2 millions de dollars et auront la possibilité de bénéficier du mentorat et d’un accompagnement de la part de Google » (…) « Nous souhaitons soutenir les organisations qui donnent aux femmes et aux filles le pouvoir de concrétiser leur potentiel économique : les programmes s’attelant aux barrières systémiques qui empêchent l’égalité économique, ceux cultivant l’entrepreneuriat, ou encore ceux développant l’indépendance financière, pour ne citer qu’eux » : dans un communiqué publié ce lundi 8 mars, Google a annoncé sa volonté d’investir 25 millions de dollars dans les inégalités entre les hommes et les femmes.

Un somme importante, (environ 0,7% de son bénéfice de l’année 2019) qui n’a pas manqué d’être soulignée dans la presse américaine, dans la presse économique comme dans les colonnes et les blogs plus politiques ou engagés.

Des investissements qui se feront par le biais de l’Impact Challenge, un appel à projets pour lequel Google a requis des critères précis : l’impact estimé des mesures proposées, leur aspect innovant et évidemment, leur faisabilité. Vous souhaiter candidater pour votre propre association ? Cliquez ici !

Woman washing ou prise de conscience ? Pour rappel, la firme californienne cool et woke a été accusée de discrimination envers les femmes et les asiatiques. Le département américain du Travail l’a condamnée à verser 3,8 millions de dollars montant qui servira essentiellement à indemniser 2.565 femmes employées par Google à des postes d’ingénieur, ainsi que près de 3.000 personnes, candidates féminines ou candidats d’origine asiatique, qui n’ont pas été choisies pour de tels postes.