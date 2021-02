Les Daft Punk se séparent après vingt-huit ans de collaboration

C’est fini ! Avec 28ans d’existence et quatre albums, les Daft Punk faisaient partie de notre quotidien et de nos playlists. Mais les deux membres du groupe français de musique électro ont annoncé lundi sur YouTube la fin de leur collaboration. Une partie de nos souvenirs ont désormais un petit goût amer.

Une énigmatique vidéo comme dernier adieu : sobrement intitulée « Épilogue » et longue de 8minutes, la vidéo lequel les deux comparses à tête de robots se séparent dans un désert de science-fiction fait office de dernier message à leurs fans.

Le duo français de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo se sépare donc. La fin d’une histoire qui avaient commencée en 1997 avec leur premier album, « Homework » qui s’était écoulé à plus de 2 millions d’exemplaires en quatre ans. En 2001, nouveau succès avec « Discovery » et ses près de 3 millions d’exemplaires. Suivront en en 2005 « Human After All », puis en 2013 « Random Access Memories rendu célèbre grâce son tube mondial, « Get Lucky », avec le rappeur Pharrell Williams.

Des stars souvent perçues comme américaines à l’étranger, mais qui sont pourtant bien françaises, et qui ont totalement réussies à préserver leur anonymat : toujours dissimulés derrière leurs casques de robot, les deux musiciens aux six Grammys glanés aux États-Unis sont amis depuis le lycée et seule une poignée de professionnels du secteur connaissent leurs vrais visages. Une réussite française, mais aussi un peu parisienne, puisque les deux compères se sont connus sur les bancs du Lycée Carnot, dans le XVIIe arrondissement de Paris ! Une petite fierté pour les parisiennes de Métropolitaine !

Voilà 14ans que le groupe avait cessé de donner des concerts, se contentant de rares apparitions lors de cérémonies télévisées. Le groupe se contentait depuis plusieurs années de simples collaborations sur des titres, comme avec avec le Canadien The Weeknd pour « Starboy » et « I Feel It Coming », deux autres hits mondiaux. Daft Punk avait également produit « Overnight », du groupe australien.