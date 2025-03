Mode : le retour en grâce du jean slim

Adoubé par les stars dans les années 2005-2015, puis délaissé au profit des baggy et autres pantalons amples, le jean slim fait son retour en grâce en 2025. On le voit partout sur TikTok, où des influenceurs et de simples internautes en font la publicité, mais également sur les podiums des défilés de mode. Serait-ce le début d’un nouveau règne de ce vêtement dit adapté aux personnes skinny ?

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Tout n’est qu’un éternel recommencement, dit l’adage. Après plusieurs années dans les oubliettes, le jean slim connait un renouveau inespéré. On le voit partout sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, la plateforme des tendances par excellence. Certains utilisateurs ne cachent pas leur joie de voir ce vêtement revenir à la mode.

Le jean slim popularisé par le mouvement Indie sleaze

Le jean skinny, connu pour être hyper moulant, a été très en vogue entre les années 2005 et 2015. Il a été popularisé par le mouvement Indie sleaze, inspiré de la musique indépendante rock britannique. Cette dernière esthétique fut portée par des groupes comme Babyshambles, Arctic Monkeys, The Strokes ou encore des It-girls et artistes telles que Kate Moss, Amy Winehouse et Agyness Deyn. Toutes ces célébrités adoraient marier le jean slim aux blousons en cuir, tee-shirts déchirés et écharpes fines.

Le jean slim a été relégué aux oubliettes par la Gen Z

Au-delà des stars, le jean slim a été une pièce universelle de l’époque, autant pour les hommes que les femmes et même les enfants. Il faisait office de norme vestimentaire et il fallait absolument l’avoir dans son dressing sous peine de passer pour un ringard. Mais ce vêtement a ensuite connu une dégringolade pour devenir l’ennemi numéro un de la génération Z qui la jugeait moche.

Un besoin de plus de confort et d’espace

Les plus jeunes détestaient le jean slim pour l’idéal physique qu’il induit. En effet, il est ultra moulant, valorisant ainsi un idéal de maigreur extrême, où seules les personnes très fines pourraient s’y glisser. La Gen Z réclamait plus de liberté de mouvement, plus de confort, plus d’espace entre la toile denim et la peau. Elle ne voulait pas se torturer pour rentrer le ventre, en cessant de respirer.

Un retour des baggy et boyfriend

Les plus jeunes se sont donc naturellement tournés vers les baggy, flare, boyfriend et autres confortables mom jeans. Mais, contre toute attente, ils reviennent au jean slim. C’est en tout cas le constat fait sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram et TikTok. On les y voit promouvoir le mal-aimé d’hier. Cette nouvelle popularité auprès des jeunes vient probablement des influenceurs dont ils suivent beaucoup les conseils et goûts, notamment en matière vestimentaire.

Bella Hadid, une belle ambassadrice

Le mannequin Bella Hadid, qui est suivi par plus de 61 millions personnes, remet souvent au goût du jour les tendances et phénomènes oubliés. Elle en a fait de même pour le jean slim, porté dans les rues de New York l’année dernière. La Gen Z a adopté ce vêtement d’autant plus facilement qu’elle aspire à une rupture avec les codes actuels pour exprimer une sorte de révolte sociale, à une époque d’instabilité.

Finies l’élégance minimaliste et so demure

Ainsi, à contre-courant de l’idée de la clean girl (fille soignée et naturelle, en français), la femme et la jeune fille se saisissent du jean slim pour mettre fin à l’élégance minimaliste et so demure. Pour elles, il est venu à nouveau le temps de l’esprit rebelle et rock’n’roll littéral, avec crayon noir, veste en cuir, bottes de motard et cheveux en bataille.

Mugler et Miu Miy intègrent le jean slim à leurs collections

En dehors des réseaux sociaux, le jean slim s’invite aussi sur les podiums des défilés de mode. Lors de son défilé à la Fashion Week de Paris, en septembre 2024, la maison Mugler avait présenté un modèle en denim bleu foncé. Cette pièce chic et rock s’est démarquée lors de cet événement. Miu Miu a également mis en valeur ce pantalon à l’occasion de son défilé automne-hiver 2024-2025 au Palais d’Iéna.

Melania Trump a été conquise par le jean slim

De leurs côtés, les marques et créateurs comme Prada, Paul Smith et Bluemarble ont décidé d’intégrer le jean slim à leurs collections 2025 pour lui redonner ses lettres de noblesse. Même choix pour les enseignes Mango et Levi’s qui continuent d’en proposer. Très mode, la First Lady Melania Trump n’a pas non plus résisté à la tendance. On l’a récemment aperçue avec un modèle noir assorti de bottines, lors de son déplacement à Los Angeles pour constater les dégâts des incendies qui ont ravagé la ville. Alors vous aussi, allez-vous vous laisser emporter par la vague moulante ?