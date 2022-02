Spotify : Dwayne Johnson, soutien surprise du podcasteur Joe Rogan

Nous vous en parlions la semaine dernière : le musicien Neil Young a bruyamment quitté la plateforme Spotify pour protester contre la présence de la chaine podcast de l’animateur Joe Rogan, accusé de propager des fausses informations sur la pandémie. Mais « The Rock » Dwayne Johnson a volé au secours du podcasteur.

L’acteur américain, ancien catcheur professionnel devenu la coqueluche d’Hollywood a écrit un message d’encouragement au présentateur accusé de diffuser de la désinformation sur les vaccins.

«Super boulot, mon frère. Présentation limpide. J’ai hâte de passer un jour et descendre une tequila avec toi», a écrit Dwayne Johnson en commentaire de la vidéo publiée lundi par Joe Rogan.

Après plusieurs jours de controverses, le présentateur y avait fait en partie amende honorable en désignant son émission comme de simples «discussions» semi-improvisées, sans prétention éditoriale pour ou contre la vaccination. « Si je vous ai énervé, je suis désolé , a-t-il déclaré. Je vais faire de mon mieux pour essayer d’équilibrer ces points de vue plus controversés avec des opinions divergentes »

Désinformation à grande échelle

Dans son podcast, fruit d’un contrat à plus de 100 millions d’euros avec Spotify, Joe Rogan s’est entretenu à plusieurs reprises avec différentes personnalités vaccino-sceptiques et a lui-même défendu en plusieurs occasions des positions sceptiques à l’égard de l’efficacité des vaccins.

Lancé en décembre 2009, « The Joe Rogan Experience » est le podcast le plus populaire de la plateforme suédoise et dispose d’une audience moyenne de 11 millions d’auditeurs.