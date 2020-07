Aya Nakamura, artiste française la plus écoutée dans le monde 

Loin devant les artistes français Booba, JuL ou encore PNL, Aya Nakamura devient officiellement l’artiste la plus écoutée dans le monde sur la plateforme Spotify.

Lundi 20 juillet, alors qu’elle dévoilait sa dernière chanson “Jolie Nana”, Aya Nakamura a réussi l’exploit de se hisser à la 288e place du top des artistes les plus écoutés sur Spotify. Elle passe ainsi devant PNL, JuL et Booba et devient l’artiste française la plus écoutée dans le monde sur Spotify.

💀 EH BHEEE !!Merci à vous pour tout ça 💕 https://t.co/UYhsHh80Tl — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) July 20, 2020

Sur Twitter, sa réaction ne s’est pas faite attendre ! « EH BHEEE !! Merci à vous pour tout ça. » lance la chanteuse sur son compte. En l’espace de quelques jours, son titre a déjà comptabilisé plus de 4,5 millions de vues sur YouTube ce qui lui offre le démarrage le plus depuis son premier succès Djadja. Ce dernier, sorti en 2018, a été visionné plus de 620 millions de fois sur YouTube.

L’ensemble de ses titres ont été écoutés par plus de 13 millions de personnes par mois sur Spotify. Elle dépasse largement d’autres artistes déjà bien placés comme JuL (3,3 millions par mois), Booba (2,3 millions) et le duo PNL (2 millions). Rihanna et Neymar n’ont pas attendu pour féliciter la chanteuse. Vous pourrez d’ailleurs la retrouver au célèbre festival californien Coachella en octobre prochain.