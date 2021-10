Winter is coming : comment lutter contre le winter blues ?

On a presque du mal à le croire, au vu des températures de ces derniers jours (presque 30 degrés à Biarritz !) et pourtant l’automne et l’hiver s’installent progressivement dans toutes les régions françaises. Pour certaines personnes, l’approche de ces saisons s’accompagne malheureusement du fameux « winter blues ». Voici quelques pistes pour ne pas y succomber cette année.

Les premiers symptômes du winter blues

Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous êtes en train de tomber dans le winter blues… Avoir envie de rester sous sa couverture toute la journée, avoir du mal à se concentrer, être d’une humeur instable, avoir des troubles de l’attention… Tels sont les quelques symptômes qui peuvent évoquer un winter blues. Ainsi, avec l’arrivée de l’hiver, les jours qui raccourcissent et le froid qui s’installe, le stress, l’anxiété et la dépression touchent de plus en plus de monde. Cette « dépression saisonnière », qui impacte généralement plus les femmes que les hommes, peut se caractériser par un véritable mal-être qui vous empêche de bien vivre au quotidien.

Les origines du « blues de l’hiver »

Scientifiquement appelé le TAS ou Trouble Affectif Saisonnier, ce winter blues serait lié à un déséquilibre biochimique dans le cerveau. Cela serait dû majoritairementà des heures plus courtes d’ensoleillement et à des périodes diurnes bien plus réduites qu’en été. Lorsque les saisons se succèdent, nous subissons un changement au sein même de notre horloge biologique interne et notre rythme circadien nous amène à être en décalage avec les horaires quotidiens. Pour le Dr Norman E. Rosenthal, psychiatre américain à l’origine de la dénomination de cette pathologie, c’est un véritable cercle vicieux qui toucherait environ 15% de la population américaine.

Comment lutter contre le TAS ?

Pas de panique, si vous vous retrouvez dans ce blues de l’hiver, rien n’est arrêté ! Plusieurs choses sont possibles pour contrer les effets néfastes de ce trouble. Dans un premier temps, assurez-vous d’avoir une alimentation équilibrée et continuez de consommer beaucoup de fruits et légumes. Au sortir de l’été, on a vite tendance à mettre les fruits au placard (qui se font plus rares) pour se reporter sur des plats plus lourds. Erreur : renseignez-vous, les fruits des saisons automnale et hivernale sont tout aussi nombreux !

Autre conseil important : vous maintenir en forme en pratiquant une activité physique hebdomadaire. Un petit running à l’air libre, une heure de yoga, du tennis… cela vous aidera à réduire le stress et l’anxiété provoqués par votre winter blues. Pensez également à la luminothérapie, c’est une méthode efficace sur laquelle nous avons désormais suffisamment de recul pour attester qu’elle fonctionne ! Des sessions de 20 minutes quelques fois par semaine peuvent suffire à produire leurs effets.

Et puis si ça ne passe pas vraiment… la meilleure des thérapies peut être aussi de s’accorder un bon dimanche pluvieux, sous la couette devant une mielleuse série Netflix. N’hésitez pas, vous avez le droit !