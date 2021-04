Thomas Pesquet publie sur Twitter une photo de Paris depuis l’ISS

L’astronaute français Thomas Pesquet a partagé sur son compte Twitter une photo de Paris prise depuis la Station spatiale internationale (ISS).

En 2016 lors de son premier séjour dans l’espace, ses photos avaient ravi des millions de nos compatriotes : Thomas Pesquet avait alors pris plus de 85 000 clichés et publié de nombreuses photos des principales villes françaises vues de l’espace.

Arrivé le 24 avril dernier dans la station spatiale internationale, Thomas Pesquet a publié un premier cliché mardi soir de la Normandie, sa région d’origine.

Et après la Normandie, c’est Paris que l’Astronaute français a mis à l’honneur sur son compte Twitter. Ce mercredi, Thomas Pesquet a publié une magnifique photo de la capitale vue depuis la Station spatiale internationale (ISS). Les avenues rectilignes haussmanniennes sautent aux yeux, ainsi que l’homogénéité des toits de la ville. Une harmonie telle qu’on arrive à discerner Paris intra-muros de la banlieue. Une photo émouvante pour la rédaction de Métropolitaine, attachée à sa belle ville de Paris…

J’ai eu droit à un passage à la verticale de Paris, par un temps parfait… je ne pouvais pas rater ça ! Merci @Astro_Soichi, le maître ès photo à bord de la @Space_Station, qui avait déjà configuré les appareils 👌 #MissionAlpha pic.twitter.com/NZAb3rDtuX — Thomas Pesquet (@Thom_astro) April 28, 2021

L’astronaute et son équipe se sont installés pour une mission de six mois à bord de la station spatiale internationale. Les 11 membres d’équipages doivent prendre dans les prochains mois près de 1,5 million images de la Terre, documentant des phénomènes tels que l’éclairage artificiel la nuit, les proliférations d’algues et l’éclatement des plates-formes de glace de l’Antarctique.