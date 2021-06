Un portail  virtuel entre Vilnius et Lublin

Comme un petit air de Stargate-SG1 : à Vilnius en Lituanie, un portail a été construit pour aider les habitants confinés dans la cité pendant le confinement. Une image en temps réel d’une autre ville, à Lublin en Pologne.

Un portail en temps réel vers une autre ville, pour rencontrer d’autres personnes : Vilnius et Lublin ont poussé très loin le concept, en mettant sur pied une « porte » circulaire (en réalité, un simple grand écran) qui filme en direct Lublin, en Pologne, à environ 600 kilomètres. Les deux portails sont équipés de grands écrans et de caméras qui diffusent des images en direct entre les deux villes – une sorte de pont numérique, selon ses créateurs – destiné à encourager les gens à « repenser le sens de l’unité », a déclaré le collectif « Go Vilnius » à l’origine de cette installation.

« L’humanité est confrontée à de nombreux défis potentiellement mortels, qu’il s’agisse de la polarisation sociale, du changement climatique ou des problèmes économiques. Cependant, si l’on y regarde de plus près, ce n’est pas le manque de brillants scientifiques, d’activistes, de leaders, de connaissances ou de technologies qui cause ces défis. C’est le tribalisme, le manque d’empathie et une perception étroite du monde, qui se limite souvent à nos frontières nationales », explique Benediktas Gylys, président de la Fondation Benediktas Gylys, que Go Vilnius considère comme l’« initiateur » de l’idée du portail. Selon lui, le projet est « un pont qui unifie et une invitation à dépasser les préjugés et les désaccords qui appartiennent au passé ».

A unique #PORTAL 🌌 now connects #Vilnius 🇱🇹 with #Lublin 🇵🇱. This portal serves as a bridge between the two cities and a unique opportunity to connect, share and inspire people on the other side. #GoVilnius – @GoVilnius pic.twitter.com/WUQdR7vlfY — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) May 30, 2021

Le cercle, qui évoque la roue du temps et un « symbole de science-fiction bien connu », a été conçu par des ingénieurs du centre de créativité et d’innovation (LinkMenu fabrikas) de l’université technique de Vilnius Gediminas. Sa conception a duré cinq ans et son dévoilement à la fin d’une année de pandémie arrive à point nommé. Selon les organisateurs, il est prévu d’ajouter des portails dans d’autres villes à l’avenir.. . Bientôt à Paris ? En tout cas, cette initiative pourrait mettre un peu de vie place de l’hôtel de ville, et serait autrement plus sympathique que le mobiliser urbain de zadistes.