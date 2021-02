Un tableau de Van Gogh représentant Montmartre mis en vente

C’est l’un des rares tableaux de Van Gogh encore aux mains de collectionneurs privés qui sera mis en vente fin mars par Sotheby’s. L’occasion de découvrir une oeuvre chargée de poésie et de mélancolie du Paris des années 1880.

Sous un ciel d’hiver gris-bleu, on devine une légère brise froide qui soulève les vestes quelques Parisiens qui s’aventurent sur la butte Montmartre, à quelques mètres du moulin à poivre de la rue des galettes. Un instantané plus vivant qu’une photographie daté de 1887 et réalisé par le peintre hollandais lors de son passage dans la capitale. Estimé à huit millions d’euros, le tableau n’était jamais apparu en public depuis son acquisition en 1920 par une famille française.

Le 25 mars prochain, le tableau sera vendu par les équipes de Sotheby’s à Paris, New York, Hong Kong et Londres. Interrogée par l’AFP, la directrice du département art impressionniste Aurélie Vandevoorde explique pour ce tableau à tant de valeur : « Les tableaux de la série de Montmartre sont rares. Il est très probable qu’il va susciter beaucoup d’intérêt auprès des particuliers, les grands collectionneurs de Van Gogh qui sont partout, et peut être aussi auprès des institutions ». « C’est un témoignage sur Montmartre à la fin du XIXe siècle », ajoute-t-elle.

Une « scène de la rue Montmartre » qui représente aussi une étape importante dans l’itinéraire artistique de Van Gogh en approfondissant radicalement sa démarche impressionniste visant à donner corps à la réalité, au delà de toute représentation purement réaliste.

Ce tableau exceptionnel de Van Gogh sera d’abord exposé à Amsterdam, puis à Hong Kong et à Paris pour être présenté à Drouot (16-18 mars) et enfin chez Sotheby’s (19-23 mars). Le dernier Van Gogh adjugé en vente publique, « Laboureur dans un champ » (1889), avait atteint 81 millions de dollars en 2017 chez Christie’s à New York.