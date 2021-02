Comment sortir de sa zone de confort ?

Définissez vos habitudes et votre zone de confort

Vous avez remarqué une routine dans votre vie ces derniers temps et vous voulez entreprendre un changement radical ? Voici nos conseils pour sortir de votre zone de confort et vivre pleinement votre vie. Ils vous permettront d’ajuster votre rythme selon vos objectifs personnels.

La première étape pour accéder au changement de votre vie est de prendre conscience des choses qui ne vont pas. Listez vos habitudes, ces petites choses que vous faites non par passion mais par réflexe.

Elles vont vous bloquer et vous allez principalement vous diriger vers des habitudes dès que l’occasion se présente. En faisant cette liste vous allez avancer et avoir une idée de ce qu’il faut changer.

Pour vous aider, pensez à votre journée dès votre réveil, le petit déjeuner que vous prenez tous les jours, les plats que vous cuisinez, les habits que vous mettez, etc.

Changez petit à petit

Rien ne sert de se forcer et de prendre un virage de 90 degrés dès le départ. Nous vous conseillons de commencer le changement progressivement.

Faites une petite sélection parmi la liste de vos habitudes et affrontez-les une par une pour améliorer votre quotidien. Dès que vous sentez qu’elles sont faciles à changer, faites une autre sélection et ainsi de suite.

Commencez par les plus faciles afin de ne pas vous décourager très vite. Plus vous vous sentirez en confiance, plus vous aurez envie de changer. C’est comme dans un jeu vidéo, plus vous avancez, plus les niveaux sont difficiles.

L’important est d’y aller pas à pas et surtout de ne pas se décourager au premier obstacle. Parfois vous pouvez vous sentir si prisonnières de vos routines et vos habitudes que vous éprouverez une sorte de « résistance au changement » dès que vous essaierez d’apporter une modification. Lorsque vous éprouvez cette sensation, il ne faut rien lâcher. A l’instar d’une sportive de haut niveau vous ne devez pas prêter attention aux pensées négatives qui vous « conseillent » de laisser tomber. En persévérant dans votre effort vous remarquerez que petit à petit les « petites voix » que vous entendez finiront par disparaître au fur et à mesure que vous êtes près du but.

Osez et prenez des risques

Parfois, nous restons dans notre zone de confort par peur d’essayer de nouvelles choses ou par peur de l’échec. Quelle que soit la raison, le résultat est le même : nous passons à côté de nombreuses choses (sorties, développement personnel, rencontres, expériences, etc.)

N’ayez pas peur, vous avez 50% de réussite et 50% de chance d’apprendre de votre échec. C’est comme lorsque vous jouez sur un casino en ligne du type casino 777, vous pouvez gagner uniquement si vous jouez.

En sortant de votre zone de confort, vous arrêtez d’être spectateur de votre propre vie. Pour prendre des risques, lancez-vous sans trop vous poser de questions. Une trop grande réflexion favorise la peur de l’inconnu.

Si vous voulez adopter une nouvelle passion, passez à l’action. Le temps n’est pas une excuse car il n’est jamais trop tard. Le but est de faire ce qui vous plaît.