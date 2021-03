Mode : quoi de neuf pour cet été ?

Vinyl Factory, imprimés fleuris… Quelles sont les tendances de cet été ? Retour sur les bonnes idées et les erreurs à éviter !

Vous l’avez peut-être remarqué entre deux couvre-feux et un confinement : les températures remontent, les jours s’allongent et le printemps bourgeonne dans les parcs. Les beaux jours sont de retour, et rien de mieux pour chasser l’ambiance anxiogène qu’une petite session shopping. Quelles sont les tendances et les marques à suivre pour les prochains mois ?

On adore : les lunettes Vinyl Factory

Vous les avez surement vu défiler sur votre compte Instagram : les lunettes de la marque Vinyl Factory cartonnent chez les stars de la musique, de Clara Luciani à Pascal Obispo, de Patti Smith en passant par le groupe Justice. Des lunettes de soleil au design audacieux et rétro, tantôt yéyé des sixties, tantôt disco des seventies voire complètement années 1980. Vinyl Factory, c’est une petite boite française qui surfe sur la vague vintage et sur l’imaginaire de la scène musicale de ces cinquante dernières années. La marque est d’ailleurs partenaire de nombreux festivals : le Printemps de Bourges, Garorock, Fnac Live, Rock en Seine…

Une identité résolument musicale à la fois séduisante et originale, qui rompt avec le positionnement marketing habituel des lunettes de soleil, qui tourne souvent autour du luxe un peu ostentatoire. Vinyl Factory opte au contraire pour une image fraîche, rock’n roll et décontractée. Les verres sont fabriqués en France, pour un prix correct (entre 150 et 180 euros la monture). Chez Métropolitaine, on a un petit faible pour le modèle « Jansen », qui fleure bon les années 80. Des lunettes pour femme et pour homme, et aussi pour enfant. On adore !

On aime : les robes blanches ajourées

Sur les podiums, elles ont cartonné ces derniers mois. Préparez-vous à les voir déferler cet été, voici les robes blanches ajourées. Elisabetta Franchi, Ulla Johnson, Alberta Ferretti… Les maisons de couture en raffolent. Légères et confortables, délicieusement surannées, elles vont rafraîchir notre garde-robe en introduisant un style victorien du meilleur goût.

Avantage non négligeable : qu’elles soient bordées ou faites de délicates dentelles, elles s’adaptent à toutes les occasions, de la plage à la soirée entre amis. En effet, la couleur blanche et le style aérien leur permettent d’être portées longue, ce qui, à n’en pas douter, ne manquera pas de marquer votre différence (et votre élégance) cet été.

On continue : l’imprimé fleuri

Voilà une tendance qui, depuis plusieurs années, ne se démode pas : l’imprimé fleuri, en robe ou en chemisier, en jupe ou en short, continue d’être un nec plus ultra de la mode féminine. Mais attention, il y a le bon imprimé fleuri et le mauvais ! Gare aux modèles bas de gamme un peu vulgaires, aux couleurs criardes et aux dessins grossiers. Pire, fuyez les motifs « jungle », qui, sous couvert d’originalité en rajoutant perroquets et bananiers sur votre tenue, vous transformeront en tapisserie de Maison du Monde. L’élégance est dans la discrétion !

Cette année, on optera plutôt pour des robes longues à manche ballon ou les chemisiers amples qui allient les imprimés fleuris aux couleurs pastel (jaune mimosa, lilas, bleu layette…). De quoi introduire un peu de fraîcheur.

On évite : le total look denim

On a tant attendu qu’il disparaisse de votre vue… Le coronavirus ? Non, le style 100% jeans! Révolutionnaire il y a quelques années en surfant sur la nostalgie des années 90, le style s’essouffle et tourne en rond. Des grandes maisons aux gigantesques industries du prêt-à-porter, tous continuent pourtant de le promouvoir, et pour cause : pas cher à produire, facile à concevoir (la coupe « mal taillée » étant une de ses composantes essentielles), c’est le style préféré des marques bas de gamme.

Mais si un beau « bluejeans » demeure un pantalon indispensable dans sa garde-robe, doit-on forcément basculer dans le chemisier, le bob, la jupe, la robe, voir les tongs (oui oui) en jeans ? Une mode qui vire au déguisement chez certains, qui s’imaginent coincés dans un épisode de « Strangers Things » !