Il était temps ! L’application « TousAntiCovid » intègre enfin l’attestation de déplacement dérogatoire. Une nouvelle fonctionnalité pour les 7 millions de Français qui ont déjà téléchargé l’application.

Souvenez-vous : en juin dernier le gouvernement lançait « StopCovid ». Une application de traçage automatique des cas contacts du Covid 19 disponible sur smartphone et qui n’avait été finalement téléchargée que par 2 millions d’utilisateurs actifs (soit à peine 3 % de la population). Un échec s’expliquant probablement par une méfiance des Français à l’égard de la protection de leurs données personnelles, une mauvaise communication du gouvernement, mais aussi et surtout par la faiblesse intrinsèque des services fournis à l’époque par l’application.

La leçon a été retenue par les autorités : la nouvelle version de l’application lancée le 15 octobre dernier et renommée « TousAntiCovid » s’est enrichie de nouveaux outils et d’informations quotidiennes pour inciter les utilisateurs à la télécharger et l’activer.

Ainsi, les utilisateurs peuvent désormais recevoir en temps réel des informations sur l’évolution de l’épidémie. Une source sûre, pédagogique et actualisée qui a su séduire bon nombre de Français en quête d’informations fiables sur le sujet : aujourd’hui près de 7,3 millions de Français soit un peu plus de 10 % de la population ont téléchargé cette nouvelle version.

Mais pour inciter toujours plus de français à installer l’application sur leur smartphone, celle-ci intègre désormais directement l’attestation de déplacement dérogatoire. Il n’est plus nécessaire de cliquer sur un lien qui nous renvoyait jusque-là sur un site du gouvernement. Nous pouvons même désormais, en sélectionnant l’option « sauvegarder mes données » faire en sorte que l’application retienne notre nom, notre date et lieu de naissance et même notre adresse. Des informations préremplies pour chaque nouvelle attestation. Pratique ! Les seuls éléments à rajouter sont la date et l’horaire de sortie, de même que le motif de déplacement.

Un gain de temps qui doit permettre à l’application de séduire de nouveaux utilisateurs.

TousAntiCovid : objectif 15 millions d’utilisateurs

Dans les prochaines semaines, de nouvelles fonctionnalités devraient être rajoutées pour séduire toujours plus les Français et améliorer la couverture de l’application sur l’ensemble de la population. Selon le secrétaire d’État en charge du dossier Cédric O, l’application devrait ainsi proposer dans les deux prochaines semaines les données épidémiologiques au niveau départemental.

L’objectif affiché par le gouvernement : atteindre les 15 millions de téléchargements d’ici trois semaines. « Il faut qu’on soit 15 millions à la sortie du confinement si on veut faire en sorte que l’application soit vraiment utile, particulièrement dans les lieux publics où on reste longtemps comme les salles de cinéma, les restaurants ou les transports collectifs, et éviter une politique de Stop and Go qui serait catastrophique » a ainsi expliqué le Secrétaire d’État 3 novembre dernier.

Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), une adoption de « TousAntiCovid » par 20 % de la population française permettrait à chaque malade qui se déclare dans l’application de ne pas transmettre le virus à un quart de ses contacts.