Lunettes augmentées : Apple jette l’éponge

Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, Apple a finalement abandonné son projet de lunettes augmentées, annoncées comme les concurrentes des futurs appareils Orion de Meta. La direction ne serait pas emballée par l’idée d’un tel produit, prévu se connecter à un Mac, alors qu’il devait initialement fonctionner avec un iPhone. La firme de Cupertino rencontrait des difficultés techniques à réaliser un gadget pareil.

Le développement des lunettes augmentées n’est pas une tâche aisée. Plusieurs entreprises se sont cassés les dents sur ce défi, à cause des défis technologiques immenses qu’il impose. Il faut à la fois prévoir un produit performant, compact et léger. Un véritable casse-tête.

Plus question de développer des lunettes augmentées chez Apple

La résolution de cette équation aurait tellement provoqué des migraines chez les ingénieurs d’Apple que le groupe a décidé de jeter l’éponge sur son projet de lunettes augmentées à connecter à un Mac. Cette information vient du très informé Mark Gurman, journaliste de l’agence Bloomberg.

Apple devait relever trop de défis techniques

Dans sa newsletter, Mark Gurman explique que l’abandon du projet, connu sous le nom de code N107 est lié à la difficulté d’intégrer une puce suffisamment puissante pour faire tourner des applications AR à un appareil de si petite taille. Il découle aussi du fait que ces lunettes de réalité augmentée devaient offrir une projection de l’affichage sur des verres transparents, alors que les casques de réalité mixte (XR) utilise la « video passthrough ».

Consommation d’énergie et puissance de calcul

Par ailleurs, à l’origine, Apple voulait connecter ses lunettes de réalité augmentée (AR) à un iPhone. Mais son smartphone n’avait pas la puissance et l’autonomie nécessaire pour se faire. Pour que ça fonctionne, il fallait un appareil peu gourmand en énergie afin que la puce ne chauffe pas trop. Enfin, l’ajout d’une batterie aux lunettes de réalité augmentée n’était pas une bonne idée car elle les aurait alourdies excessivement.

Meta bien plus avancée que Apple

Face à toutes ces difficultés techniques, Apple avait délaissé l’idée d’une connection à un iPhone pour une liaison avec un ordinateur. Mais cette option n’a pas convaincu la direction, qui a préféré mettre fin au projet. Avec cette décision, la firme de Cupertino laisse un boulevard au concurrent Meta. L’entreprise de Mark Zuckerberg est bien plus avancée sur cette technologie avec son projet Orion.

Les lunettes augmentées de Meta révélées au public

Meta a présenté Orion lors de son Meta Connect 2024. Le prototype disposait de projecteurs Micro LED et de lentilles en carbure de silicium pour un champ de vision d’environ 70°. Il exploite la voix, le suivi du regard et des mains. Un bracelet utilisant l’électromyographie (EMG) accompagne l’appareil pour l’interprétation des signaux neuronaux associés aux gestes de la main. En outre, un boîtier externe sans fil (Wireless Compute Puck) fournit la puissance de calcul nécessaire à l’IA et au rendu graphique à faible latence.

Apple ne quitte pas la réalité augmentée

Si Apple jette l’éponge sur les lunettes augmentées, la marque ne quitte pas le domaine pour autant. Elle travaille toujours sur la mise au point d’écrans Micro LED pour ses Apple Glass. Ces lunettes intelligentes dotées de caméras sont censées concurrencer les Ray-Ban Meta. Aussi, l’entreprise de Tim Cook continuerait de développer un Apple Vision Pro 2, attendu d’ici la fin d’année, ainsi qu’un casque de réalité mixte abordable.