Trocr, une application éthique

Allier seconde main et démarche éthique, c’est possible avec Trocr. Cette appli verse en effet l’intégralité des revenus de ses ventes à des associations. En achetant sur cette application, vous participez à un système solidaire, unique en son genre.

A l’image de Vinted ou du Bon Coin, de nombreuses applications permettent d’acheter ou revendre de la seconde main, réduisant ainsi considérablement notre impact carbone et la surconsommation.

Julien Roques et Franck Viadere ont, eux, poussé le concept un peu plus loin encore.

Avec l’application Trocr, ces deux jeunes créateurs ont surtout voulu mettre l’accent sur la solidarité. La vente d’un objet se transforme en un don à une association : « On a crée une sorte d’économie circulaire, solidaire et informelle, dans une démarche éco-responsable », déclare Julien Roques.

« Un nouveau rapport entre l’objet et l’argent »

Cette application de vente de particulier à particulier, propose donc de reverser la totalité de l’argent déboursé à une association. « La dynamique repose sur un cercle vertueux et crée un autre rapport entre l’objet et l’argent : le vendeur met en vente un objet dont il n’avait plus l’utilité en faisant un don à une association qui lui tient à cœur, l’acheteur l’acquiert à petit prix et fait une bonne affaire tout en devenant donateur, l’association reçoit un don, et , cerise sur le gâteau : le vendeur bénéficie d’un crédit d’impôt , allant jusqu’à 75% de la somme recueillie. » expliquent les concepteurs.

Des prix particulièrement attractifs

Ce système de vente est donc complètement désintéressé et profite aux associations. Les prix sont d’ailleurs particulièrement attractifs : « Trocr est un concentré de bonnes affaires à des prix hautement compétitifs que l’on ne peut retrouver nulle part ailleurs pour la simple et bonne raison que les ventes sont désintéressées et reversées au profit d’associations », précise les créateurs.

« On y trouve par exemple une Playstation, 4 à 15 euro, vendue au profit du Sidaction, des skis ou un manteau Colombia vendus à 10 euros », observent-ils encore. Le prix des objets vendus sur l’appli baisse tous les 15 jours de 10%. Un système d’anti-enchères qui permet de conclure des ventes plus rapidement.

Aujourd’hui, Trocr rassemble plus de 400 associations solidaires qui ont d’ors et déjà créé un compte bénéficiaire et enregistré leurs coordonnées bancaires. Parmi elles : les Restos du Cœur, la Ligue contre le cancer, Habitat et Humanisme… Un mois après la phase d’expérimentation, 8 000 utilisateurs sont déjà convaincus par cette application.