Eurovision : Louane y va pour gagner

Candidate de la France à la finale de l’Eurovision qui aura lieu le 17 mai prochain, Louane ne cache pas ses intentions. Si certains jouent l’humilité à fond en affirmant vouloir d’abord participer à une formidable aventure, elle affirme y aller avant tout pour gagner. Gagner pour la France, pour sa famille, pour sa mère…

Choisie par France Télévisions pour représenter la France à l’Eurovision 2025, dont la finale aura lieu le 17 mai prochain à Bâle, Louane a toute confiance en elle, sans pour autant tomber dans la vantardise. Dans un entretien accordé mardi 5 février à Télé 7 Jours, la jeune femme de 28 ans dit qu’elle va à ce concours pour gagner, pas uniquement pour y prendre part. Normal !

Louane rêve de gagner l’Eurovision

« Je ne sais pas où ça va m’amener, mais quand tu te lances dans ce genre de chose, tu rêves forcément d’une victoire », affirme t’elle d’emblée. Puis de poursuivre : « Je ne vais pas commencer à faire semblant et dire que je suis venue pour participer. Évidemment que je rêve de gagner l’Eurovision ! ». En dehors de cet objectif personnel, Louane veut aussi faire plaisir à sa famille et surtout à sa mère, qui rêvait de la voir relever ce défi.

Une grande fan de ABBA et Barbara Pravi

« Ma mère était absolument fan (de l’idée de la voir participer à l’Eurovision) et rêvait que je le fasse un jour, donc c’était assez particulier », a confié l’artiste. La candidate française voudrait faire aussi bien que Céline Dion, dont sa maman « était absolument fan ! », ou ABBA, qui l’a bercée dans son enfance et son adolescence. Côté français, elle dit avoir été obsédée par Barbara Pravi en 2021.

Pour Louane, ce qui compte le plus à l’Eurovision c’est la chanson

Quand on lui demande ce qu’est un bon candidat à l’Eurovision, Louane répond que c’est d’abord celui qui a une bonne chanson. « C’est ce qui prime le plus » au-delà des nationalités, a-t-elle expliqué. La représentante française dévoilera sa chanson le 15 mars prochain, à la mi-temps du match de rugby entre la France et l’Écosse, au Stade de France, dernier acte du tournoi des VI Nations.

Sa famille adore le rugby

Pour Louane c’est un honneur que de prester à ce moment là, lors de cette grande affiche. Elle trouve l’invitation d’autant extraordinaire que sa famille adore le rugby. Pendant son show, la chanteuse et actrice compte rendre hommage « à la France pour avoir accueilli [sa] maman et pour l’avoir vu construire [leur] famille ici ».

Louane n’est pas la favorite des bookmakers

A la finale de l’Eurovision 2025, Louane devra batailler dur pour faire gagner à nouveau la France après 40 ans de disette. Mais ce ne sera pas une mission aisée. Il y a de sérieux candidat, dont Yuval Raphael. La représentante d’Israël est désormais considérée comme la favorite par les bookmakers qui pariaient un temps sur le Belge Red Sebastian. L’Etat hébreu a investi l’énorme somme de 947.000 euros dans sa délégation.