Lydia, l’app française qui monte, qui monte…!

Après 40 millions d’euros au début de l’année, la société spécialisée dans le paiement mobile Lydia double la mise en décembre avec une levée de fonds à hauteur de 72 millions d’euros auprès de ses actionnaires et de très gros investisseurs.

Le chinois Tencent, propriétaire de WeChat, le fonds américain Accel, un des premiers investisseurs dans Facebook… Les nouveaux actionnaires de Lydia sont pour le moins prestigieux ! Alors que l’Économie mondiale entre dans une profonde crise, l’application spécialisée dans le paiement mobile profite des transformations engagées avec le confinement et a réussi début décembre une levée de fond historique, à hauteur de 72 millions d’euros.

Un intérêt des investisseurs proportionnel à la croissance phénoménale de l’entreprise : «Les événements de 2020 ont contribué à un fort recul de l’utilisation des espèces au profit du sans contact», résume Cyril Chiche, le fondateur de la société «Nous avons mis six ans à gagner 2,9 millions de clients et six mois, pour 1,5 million supplémentaires». Soit une croissance 50% de sa base utilisateurs.

Avec la crise sanitaire, Lydia a bénéficié de l’engouement pour le paiement sans contact, le recul du paiement en liquide, mais aussi la conversion de nombreux petits commerçants au e-commerce.

De nouveaux services

Un succès qui s’explique aussi peut-être par les nouveaux services proposés par Lydia : alertes sur les transactions, carte de paiement intelligente et de crédit instantané, possibilité d’effectuer gratuitement des virements instantanés vers une banque, de mettre en place un historique agrégé de ses comptes bancaires…

Enfin, Lydia est désormais implantée au Portugal, et vise de nouveaux pays européens. Une réussite française, qui vient concurrencer les géants chinois et américains du secteur.