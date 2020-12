Ce vendredi 18 décembre, Sony a décidé de retirer de sa plateforme PlayStationStore Cyberpunk 2077 qui avait été mis en ligne la semaine dernière. Un petit tremblement de terre dans l’univers du jeu vidéo.

Des bugs en pagaille sur les plus anciennes consoles : voilà pourquoi le constructeur japonais a décidé de retirer le jeu vidéo Cyberpunk 2077 de sa plateforme de en ligne, proposant même de rembourser les joueurs insatisfaits ! Une décision rarissime et un terrible désaveu pour les studios polonais CD Projekt Red à l’origine du jeu.

Avec un budget estimé à plus de 320 millions de dollars, Cyberpunk 2077 était pourtant l’un des jeux les plus attendus de l’année 2020 : graphisme à couper le souffle, gameplay innovant et surtout un univers immersif dans une société dystopique et ultra technologique. Une sortie préparée à grand renfort de marketing depuis de nombreux mois voire, depuis plusieurs années, provoquant une très forte attente chez les fans. Une trop grande attente ? Si sur la nouvelle PlayStation 5, le jeu répond aux attentes des joueurs, ceux qui ont acheté le jeu sur des PlayStation 4 le regrettent amèrement.

Sur les réseaux sociaux, les vidéos comparatives et humoristiques entre les images annoncées par le créateur du jeu et les graphismes sur certaines consoles anciennes générations se multiplient.

Un « bad buzz » qui a donc amené l’entreprise japonaise à retirer de sa plateforme de jeu en ligne Cyberpunk 2077. À noter : Microsoft et sa console Xbox n’ont pas pris de disposition similaire, pour l’instant. Et si depuis le jour de sa sortie, huit millions d’exemplaires du jeu ont été vendus, la presse spécialisée avait bien précisé à de nombreuses reprises que le jeu était particulièrement « gourmand », déconseillant le jeu aux possesseurs de vieilles consoles.