MAJ de Telegram : les appels vidéos de groupe peuvent compter jusqu’a 1000 personnes

Une mise à jour de l’entreprise de messagerie instantanée qui l’a rapproche du modèle de Club House.

Telegram a annoncé les dernières nouveautés et améliorations apportées à l’application de messagerie populaire. Cette fois-ci, la vidéo est à l’honneur. Après avoir lancé les appels vidéo de groupe le mois dernier, ces sessions peuvent désormais compter jusqu’à 1 000 spectateurs. Le nombre maximal de personnes pouvant participer à l’appel vidéo et le diffuser reste de 30, mais il est désormais possible d’avoir un public nombreux pour « tout ce qui va des conférences en ligne aux batailles de rap en direct », selon l’entreprise.

Une modification qui rapproche progressivement la messagerie instantanée vers un modèle à la Club House ou Twitch, où des salons vocaux permettent à des communautés d’échanger ensemble sur des sujets précis. Cette nouvelle possibilité trouvera-t-elle son public ?

Les messages vidéo sont également diffusés à une résolution plus élevée et vous pouvez les toucher pour obtenir une vue plus large du clip. Lorsque vous enregistrez vos propres messages vidéo, Telegram indique que l’audio de votre appareil continuera d’être lu pendant que vous le faites, « de sorte que vous pouvez maintenant chanter sur vos chansons préférées ou répondre sans mettre en pause votre podcast. » De plus, vous pouvez désormais zoomer lorsque vous enregistrez avec la caméra arrière de votre téléphone.

Parmi les autres ajouts, citons le partage d’écran pour les appels vidéo en tête-à-tête (avec l’audio de l’appareil de la personne qui diffuse), l’option de suppression automatique des messages après un mois – l’option la plus longue était auparavant une semaine – et un dessin plus précis. Telegram a également amélioré l’expérience utilisateur avec des animations pour l’écran du code de passe et lorsque vous envoyez des messages sur Android ; les utilisateurs d’iOS ont déjà obtenu ces animations de messages dans une mise à jour précédente.